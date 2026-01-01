Nosy Be Reisen

Lage und Anreise

Nosy Be liegt vor der Nordwestküste Madagaskars und ist die bekannteste Baderegion des Landes. Die Insel verfügt über einen eigenen Flughafen und wird in der Regel per Inlandsflug ab Antananarivo erreicht; alternativ setzen Boote vom Festlandhafen Ankify über. Hauptort ist Hell-Ville im Süden der Insel, wo auch die Fähren anlegen.

In den meisten Reiseprogrammen bildet Nosy Be den Abschluss: zuerst die Rundreise über die Hauptinsel, danach einige Tage am Strand. Wer den Norden Madagaskars mit Diego Suarez und dem Ankarana-Massiv bereist, kann Nosy Be auch auf dem Landweg mit anschliessender Bootspassage erreichen – eine Route, die sich gut mit den Nationalparks des Nordens verbinden lässt.

Klima und Reisezeit

Das Klima ist tropisch: Die Trockenzeit dauert ungefähr von Mai bis Oktober, die Regenzeit von etwa Dezember bis März. In der Trockenzeit sind die Verhältnisse am stabilsten, mit guter Sicht beim Tauchen und Schnorcheln. Zwischen etwa Juli und September ziehen zudem Buckelwale durch die Gewässer rund um Madagaskar und lassen sich auf Bootsausflügen beobachten. Wer in den europäischen Wintermonaten reist, muss mit feuchtwarmem Wetter und kräftigen Schauern rechnen.

Ausflüge auf und um Nosy Be

Der Anbau von Ylang-Ylang hat Nosy Be den Beinamen «Parfüminsel» eingetragen; Plantagenbesuche gehören entsprechend zu den klassischen Ausflügen. Daneben lohnen sich:

Lokobe-Reservat: geschützter Regenwald im Südosten der Insel mit Lemuren und Chamäleons

Mont Passot: Aussichtspunkt über die Kraterseen im Inselinnern, besonders zum Sonnenuntergang

Nosy Komba: Nachbarinsel mit Lemuren und Kunsthandwerk

Nosy Tanikely: Meeresschutzgebiet, das sich gut zum Schnorcheln eignet

Nosy Iranja: zwei über eine Sandbank verbundene Inseln, ein beliebtes Tagesausflugsziel

Tauchgänge an den Riffen rund um die Insel sowie in den Archipelen Mitsio und Radama

Welches Hotel passt zu Ihrer Reise?

Das Angebot reicht vom einfachen Strandhotel über familiär geführte Lodges bis zum Resort mit Spa und Tauchbasis. Rund um Ambatoloaka im Südwesten konzentrieren sich Restaurants und Nachtleben – praktisch für Gäste, die abends Auswahl schätzen. Deutlich ruhiger ist der Norden der Insel um den Strand von Andilana. Wer Abgeschiedenheit sucht, weicht auf kleine Resorts der Nachbarinseln aus, etwa auf Nosy Komba oder Nosy Sakatia.

Die nachfolgend aufgeführten Hotels und Resorts eignen sich je nach Lage und Kategorie für unterschiedliche Reisen: als Badeverlängerung nach einer Rundreise, für Familienferien oder für eine Hochzeitsreise. Unsere Spezialisten beraten Sie, welches Haus zu Ihren Vorstellungen und Ihrem Budget passt, und kümmern sich um Flüge, Transfers und die Abstimmung mit dem übrigen Reiseprogramm.