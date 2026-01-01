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Ifaty, Madagaskar

Ifaty Reisen

Eine Stadt zum Verlieben

Traumstrände mit einladendem weissen Sand und kristallklarem Wasser machen den Ort Ifaty im Südwesten von Madagaskar zu einem Traumziel für gelungene Badeferien. Das Meer vor Ifaty lädt Sie aber nicht nur zum Schwimmen ein, sondern bietet auch sehr schöne Tauchspots, die es Ihnen ermöglichen eine herrliche Unterwasserwelt zu erkunden. Warten Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die ihnen gerne eine Reise nach Madagaskar zusammenstellen.

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Ifaty

Ein Ort, der viel zu bieten hat

Wenn Sie während einer Madagaskar Rundreise einen Abstecher nach Ifaty machen, können Sie sich auf traumhafte Hotels in einer herrlichen Umgebung freuen. Geniessen auf der Terrasse einer der herrlichen Unterkünfte vor Ort einen leckeren Cocktail nach einem ereignisreichen Tag, der Sie zum Beispiel zu der in der Nähe gelegenen Schildkrötenfarm geführt hat. Ifaty ist ein Reiseziel für Individualisten.

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Erleben Sie die bunte Unterwasserwelt

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