Ifaty Reisen
Eine Stadt zum Verlieben
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ifaty
Ein Ort, der viel zu bieten hat
Wenn Sie während einer Madagaskar Rundreise einen Abstecher nach Ifaty machen, können Sie sich auf traumhafte Hotels in einer herrlichen Umgebung freuen. Geniessen auf der Terrasse einer der herrlichen Unterkünfte vor Ort einen leckeren Cocktail nach einem ereignisreichen Tag, der Sie zum Beispiel zu der in der Nähe gelegenen Schildkrötenfarm geführt hat. Ifaty ist ein Reiseziel für Individualisten.
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