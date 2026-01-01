Ifaty Reisen

Traumstrände mit einladendem weissen Sand und kristallklarem Wasser machen den Ort Ifaty im Südwesten von Madagaskar zu einem Traumziel für gelungene Badeferien. Das Meer vor Ifaty lädt Sie aber nicht nur zum Schwimmen ein, sondern bietet auch sehr schöne Tauchspots, die es Ihnen ermöglichen eine herrliche Unterwasserwelt zu erkunden. Warten Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die ihnen gerne eine Reise nach Madagaskar zusammenstellen.