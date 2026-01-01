Sainte Marie Reisen

Sainte Marie: Trauminsel vor Madagaskars Ostküste

Sainte Marie – auf Madagassisch Nosy Boraha – ist eine schmale, langgestreckte Insel im Indischen Ozean, nur wenige Kilometer vor der Ostküste Madagaskars. Statt grosser Resortanlagen prägen Kokospalmen, kleine Dörfer und ruhige Buchten das Bild; vorgelagerte Riffe schützen viele Strände und schaffen flache Lagunen, die sich gut zum Schwimmen und Schnorcheln eignen. Im 17. und 18. Jahrhundert diente die Insel Piraten als Unterschlupf – der historische Piratenfriedhof erinnert noch heute daran. Am Südzipfel liegt die winzige Nachbarinsel Île aux Nattes, die sich zu Fuss und per Piroge erkunden lässt.

Ein Erlebnis der besonderen Art bietet sich zwischen Juli und September: Dann ziehen Buckelwale durch den Kanal zwischen Sainte Marie und dem Festland, um in den warmen Gewässern ihre Jungen zur Welt zu bringen. Walbeobachtungen per Boot gehören in dieser Zeit zu den Höhepunkten jeder Madagaskar-Reise. Als angenehmste Reisemonate gelten generell etwa Juni bis November; im Südsommer von Januar bis März muss an der Ostküste mit kräftigen Regenfällen und Wirbelsturmrisiko gerechnet werden.

Erreichbar ist Sainte Marie am bequemsten per Inlandsflug ab Antananarivo oder per Boot vom Festland. Auf der Insel selbst sind die Distanzen kurz – Velo und Roller sind beliebte Fortbewegungsmittel. Ideal lässt sich ein Badeaufenthalt hier als Abschluss einer Madagaskar-Rundreise einplanen. Wer lieber an der Nordwestküste badet, findet mit Nosy Be eine Alternative mit trockenerem Klima. Einen Überblick über die ganze Destination bietet unsere Madagaskar-Seite.