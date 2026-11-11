Panama Rundreisen
Die gesamte Schönheit des Landes erleben
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Das Beste von Panama
ab CHF 2760.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama-Kanal Bootsfahrt, Panama City Tour, Boquete - Kaffeeplantage & Hängebrücken, Bocas del Toro
13 Tage / 12 Nächte
Höhepunkte Panamas
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Nationalpark Altos de Campana & Ananasfarm, Agua Clara Schleusen & Panama Viejo,...
8 Tage / 7 Nächte
Premium: Dreams Panama
ab CHF 7050.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City - City-Tour & Helikopter-Rundflug, Gatun-See & San Lorenzo Festung, Private...
11 Tage / 10 Nächte
SF Lesereise Panama und Galapagos
ab CHF 9700.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Panama-Kanal Bootsfahrt, Panama City Tour, Schnorchelausflug Galapagos, Besuch der Charles-Darwin Station
17 Tage / 16 Nächte