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Playa Blanca, Saboga, Panama

Panama Rundreisen

Die gesamte Schönheit des Landes erleben

Mit unseren Angeboten entdecken Sie alle Highlights in Panama und Umgebung. Panama Reisen sind abwechslungsreich und bieten neben einer spektakulären Skyline aus modernen Wolkenkratzern noch zahlreiche andere Faszinationen. Besonders die hügelige Landschaft begeistert viele Reisende. Das Bergdorf Boquete ist aufgrund seiner seltenen Quetzal-Vögel bekannt und beliebt. Per Boot gelangen Sie zur Laguna Bocatorito, welche sich der Sicherheit der Delphine verschrieben hat. Zum Baden lädt auf Ihren Panama Reisen der Red Frog Beach ein. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Panama Rundreisen! Geführte Rundreisen bieten Ihnen eine einmalige Gelegenheit, das Land hautnah zu erleben.

Unsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Das Beste von Panama ab Panama City: Red_Frog_Beach_Bastimentos_Island_Bocas_del_Toro_Panama
Icon map13 Tage
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Das Beste von Panama
ab CHF 2760.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama-Kanal Bootsfahrt, Panama City Tour, Boquete - Kaffeeplantage & Hängebrücken, Bocas del Toro
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Individuell anfragen
Höhepunkte Panamas ab Panama City: Panama - FZ Schiff auf dem Panamakanal
Icon map8 Tage
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Höhepunkte Panamas
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Nationalpark Altos de Campana & Ananasfarm, Agua Clara Schleusen & Panama Viejo,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Premium: Dreams Panama ab Panama City: Wasserfall_Boquete_Panama
Icon map11 Tage
Premium: Dreams Panama ab Panama City: Panama - Panama Kanal - Vogelperspektive
Premium: Dreams Panama
ab CHF 7050.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City - City-Tour & Helikopter-Rundflug, Gatun-See & San Lorenzo Festung, Private...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
SF Lesereise Panama und Galapagos ab Panama City: Bartolomé Island
Icon map17 Tage
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SF Lesereise Panama und Galapagos
ab CHF 9700.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Panama-Kanal Bootsfahrt, Panama City Tour, Schnorchelausflug Galapagos, Besuch der Charles-Darwin Station
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
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Badeferien in Panama

Entspannen auch Sie sich an den Traumstränden Panamas und entfliehen Sie dem Alltag

Schöner Strand, Panama

Panama Kanal

Ein Weltwunder, welches Sie sich keinesfalls entgehen lassen dürfen

Luftbild des Panama-Kanals

Robinson Inseln

Einsame Inseln und Strände wie im Bilderbuch – die Robinson Inseln

San Blas Inseln, Panama

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps bezüglich Klima, Ferien mit Kindern und Trinkgeld

Colon, Panama

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