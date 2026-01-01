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Playa Blanca, Saboga, Panama

Panama Rundreisen vom Spezialisten

Ferien in Panama – mit Bus oder Schiff

Panama ist zu einem überaus beliebten Ferienziel avanciert. Der Vulkan in Barú ist nur eines der beeindruckenden Highlights. Jedoch gibt es noch weitaus mehr zu erleben und zu entdecken! In erster Linie sind es leidenschaftliche Wanderer, die sich für Panama Reisen entscheiden. Neben der einzigartigen Naturlandschaft ist auch der weltberühmte Panamakanal ein Magnet bei jedem Aufenthalt. Sie werden aus dem Staunen garantiert nicht mehr herauskommen! Erkundigen Sie sich einfach nach aktuellen Ferienangeboten bei unseren Spezialisten. Wenn Sie etwas in Ihren Ferien erleben möchten, sind Sie mit unseren vielfältigen Angeboten für Panama bestens beraten.

Panama Inland Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Panama länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Versunkene Dörfer wurden zu einer Insel

Viele Highlights während einer Rundreise durch Zentralamerika

Wege gibt es jede Menge in diesem einzigartigen Land in Zentralamerika. Einige dieser Wege führen direkt zum Gatúnsee, welcher seiner Entstehung dem Panamakanal verdankt. Mittlerweile gehört der Gatúnsee zur unverzichtbaren Ader des Landes. Er versorgt die Einwohner mit Nutz- und Trinkwasser. Der See wurde geflutet und die Dörfer versanken und wurden im Anschluss zu Bergen. Heute ziehen Pumas durch die Urwälder. Wenn Sie sich in Panama für geführte Rundreisen entscheiden, erleben Sie alles aus nächster Nähe.

Die fachkundige Reiseleitung wird Sie auch zu Exkursionen in die nahe gelegenen und angrenzenden Länder einladen – Nicaragua oder Costa Rica werden Ihnen mindestens ebenso gut gefallen!

Badeferien in Panama

Entspannen auch Sie sich an den Traumstränden Panamas und entfliehen Sie dem Alltag

Panama Kanal

Ein Weltwunder, welches Sie sich keinesfalls entgehen lassen dürfen

Robinson Inseln

Einsame Inseln und Strände wie im Bilderbuch – die Robinson Inseln

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps bezüglich Klima, Ferien mit Kindern und Trinkgeld

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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