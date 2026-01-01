Panama Rundreisen vom Spezialisten
Ferien in Panama – mit Bus oder Schiff
Versunkene Dörfer wurden zu einer Insel
Viele Highlights während einer Rundreise durch Zentralamerika
Wege gibt es jede Menge in diesem einzigartigen Land in Zentralamerika. Einige dieser Wege führen direkt zum Gatúnsee, welcher seiner Entstehung dem Panamakanal verdankt. Mittlerweile gehört der Gatúnsee zur unverzichtbaren Ader des Landes. Er versorgt die Einwohner mit Nutz- und Trinkwasser. Der See wurde geflutet und die Dörfer versanken und wurden im Anschluss zu Bergen. Heute ziehen Pumas durch die Urwälder. Wenn Sie sich in Panama für geführte Rundreisen entscheiden, erleben Sie alles aus nächster Nähe.
Die fachkundige Reiseleitung wird Sie auch zu Exkursionen in die nahe gelegenen und angrenzenden Länder einladen – Nicaragua oder Costa Rica werden Ihnen mindestens ebenso gut gefallen!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen