Robinson Inseln Reisen vom Spezialisten
Den traumhaften Sternenhimmel bewundern
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Ein wahres Inselparadies
Das Land der Kuna – hier wirtschaften die indigenen Völker
Die Ureinwohner des Landes, die Kuna, leben und bewirtschaften den Archipel San Blas. Sie bauen Mais an und ernten Kokosnüsse. Ihre Werte und Normen unterscheiden sich von denen der traditionellen, panamaische Kultur. Möchten Sie auf einer der Eilande des Archipels Ihre Ferien verbringen, dann brauchen Sie dafür eine Genehmigung vom Dorfrat. Die wunderschönen Inseln des Küstenstreifens sind nicht vom Massentourismus überrannt. Einsame Strände und Unterkünfte im traditionellen Stil erwarten die Reisenden, die hierherkommen. Wer die Inseln besucht, sollte sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, ein klassisches Kuna-Gericht zu probieren.
Ferien bei Einheimischen: Die Karibik von ihrer wahren Seite kennenlernen
Auch im Nationalpark Bocas del Toro begrüssen die indigenen Völker Reisende herzlich. Ferien auf einer Privatinsel, auf der die schönsten Sonnenuntergänge malerisch im Meer versinken, sind eines der traumhaften Ziele für Panama Reisen. Hier können Sie in einem landestypischen Bungalow auf Stelzen wohnen und frisch gefangene Meeresfrüchte geniessen. Um die typische Lebensweise hautnah zu erleben, laden die Ureinwohner Sie ein, mit ihnen ihre Dörfer zu besuchen. Manch ein Reisender hatte schon das Glück und wurde von dem Dorfältesten in die Verhandlungshalle der Insel eingeladen.
Authentische Inseln mit indigenem Flair laden zum Entspannen ein
Auf einer Panama Rundreise können die Inseln Aguja Island, Chichimel, El Porvenir, Guanidup Island und Yandup Island angesteuert werden. Sie sind weitere Inseln, die von dem indigenen Volk verwaltet werden. Uralte überlieferte Riten und traditionelle Tänze stehen hier genauso auf dem Programm wie erstklassige Verpflegung und Unterbringung. Auf die Insel Ukupseni kommen Sie während einer Mietwagenrundreise über eine 200 Meter lange Brücke. Die Provinz Bocas del Toro im Nordwesten von Panama überzeugt mit ihrer guten Infrastruktur viele, die durch Panama reisen.
Hier haben die aus Jamaika stammenden Afropanamaer gemeinsam mit den Guyami eine Heimat gefunden. Zwischen den Bananenplantagen liegen viele kleine Orte mit idyllischen Unterkünften für Reisende. Die Robinson Inseln sind für alle geeignet, die einen perfekten Ort zum Entspannen inmitten schönster Natur erleben wollen.
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