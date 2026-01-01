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Bocas del Toro, Panama

Panama Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Ferien im Naturparadies Panama

Dieses tropische Land wird Sie mit seinen verschiedenen, zahlreichen Attraktionen garantiert überraschen. Seien Sie zu Gast bei den Embera Indianern – unsere Spezialisten verraten Ihnen den Weg. Verlassen Sie Ihren Mietwagen und fahren Sie mit dem Boot über den Chagres-Fluss zu den Hütten der Ureinwohner. Sie leben wie zu Zeiten bevor die spanischen Konquistadoren ihr Land in Besitz nahmen. Hier werden Sie mit einem freundlichen „Bienvenidos a Parará Purú“ willkommen geheissen. Auf Ihren Mietwagentouren tauchen Sie hier, nur knapp eine Stunde von Panama City entfernt, in eine völlig andere Welt ein.

Icon map20 Tage
Panama - Costa Rica
ab CHF 3760.– / pro Person
ab Panama City bis San José
Highlights: Panama City Stadtrundfahrt, Emberà-Indianer, Tortuguero Nationalpark, Arenal Vulkan
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map12 Tage
Quer durch Panama
ab CHF 2510.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Portobelo & Puerto Lindo, El Valle, Pedasí & Isla Iguana, Santa Catalina & Isla Coiba
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map21 Tage
Vom Kanal zur Karibik
ab CHF 3820.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Emberà-Indianer, Pedasí & Isla Iguana, Santa Catalina & Isla Coiba
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte

Der Panamakanal und noch vieles mehr

Panama flexibel erkunden

Ferien in Panama sind zumeist an einen Besuch des weltberühmten Kanals gekoppelt, der Pazifik und Atlantik miteinander verbindet. Die schmale Landbrücke zwischen den Traumstränden der Karibik und dem tosenden Pazifik hat aber noch viele weitere Gesichter. Wenn Sie einen Mietwagen mieten und in das Landesinnere aufbrechen, werden Sie das Flair von Panama spüren, die Lebensgewohnheiten der Menschen kennenlernen und die Welt der Indianer in Parará Purú entdecken. Die hochmoderne Hauptstadt Panama City mit einer historischen Altstadt schlägt Sie in ihren Bann.

Panama Reisen, das sind auch die Nationalparks Soberanía und Camino del Cruzes, die vor grossartiger Landschaft nur so strotzen. In malerischen Dörfern warten lebhafte, bunte Märkte auf Sie und rund um El Valle de Antón gibt es rauschende Wasserfälle und heisse Quellen zu entdecken. An der Küste der Karibik wiederum lassen Sie sich von schneeweissen Stränden und vorgelagerten paradiesischen Inseln bezaubern. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Ihr individuelles Reiseangebot!

Badeferien in Panama

Entspannen auch Sie sich an den Traumstränden Panamas und entfliehen Sie dem Alltag

Panama Kanal

Ein Weltwunder, welches Sie sich keinesfalls entgehen lassen dürfen

Robinson Inseln

Einsame Inseln und Strände wie im Bilderbuch – die Robinson Inseln

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps bezüglich Klima, Ferien mit Kindern und Trinkgeld

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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