Panama Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Ferien im Naturparadies Panama
Panama - Costa Rica
ab CHF 3760.– / pro Person
ab Panama City bis San José
Highlights: Panama City Stadtrundfahrt, Emberà-Indianer, Tortuguero Nationalpark, Arenal Vulkan
20 Tage / 19 Nächte
Quer durch Panama
ab CHF 2510.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Portobelo & Puerto Lindo, El Valle, Pedasí & Isla Iguana, Santa Catalina & Isla Coiba
12 Tage / 11 Nächte
Vom Kanal zur Karibik
ab CHF 3820.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Emberà-Indianer, Pedasí & Isla Iguana, Santa Catalina & Isla Coiba
21 Tage / 20 Nächte
Der Panamakanal und noch vieles mehr
Panama flexibel erkunden
Ferien in Panama sind zumeist an einen Besuch des weltberühmten Kanals gekoppelt, der Pazifik und Atlantik miteinander verbindet. Die schmale Landbrücke zwischen den Traumstränden der Karibik und dem tosenden Pazifik hat aber noch viele weitere Gesichter. Wenn Sie einen Mietwagen mieten und in das Landesinnere aufbrechen, werden Sie das Flair von Panama spüren, die Lebensgewohnheiten der Menschen kennenlernen und die Welt der Indianer in Parará Purú entdecken. Die hochmoderne Hauptstadt Panama City mit einer historischen Altstadt schlägt Sie in ihren Bann.
Panama Reisen, das sind auch die Nationalparks Soberanía und Camino del Cruzes, die vor grossartiger Landschaft nur so strotzen. In malerischen Dörfern warten lebhafte, bunte Märkte auf Sie und rund um El Valle de Antón gibt es rauschende Wasserfälle und heisse Quellen zu entdecken. An der Küste der Karibik wiederum lassen Sie sich von schneeweissen Stränden und vorgelagerten paradiesischen Inseln bezaubern. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Ihr individuelles Reiseangebot!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen