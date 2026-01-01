Das erste Schiff, das den Panamakanal passierte, war der Postdampfer Ancona. Zweihundert Ehrengäste überquerten am 15. August 1914 die Landenge von Panama auf der Wasserstrasse. Die ca. 82 Kilometer lange Kanaldurchfahrt verbindet den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean. Mit dem mutigen wie faszinierenden Bauprojekt, das zum achten Weltwunder erklärt wurde, konnte die Seefahrt die Umfahrung der Südspitze Südamerikas vermeiden und über 7'500 Seemeilen einsparen, das entspricht mehr als 14'000 Kilometern beziehungsweise 30 Tagen.

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