Das Beste von Panama ab Panama City

1 . Tag Panama City Ankunft in Panama City und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Panama-Kanal Lernen Sie das sogenannte 8. Weltwunder auf einer Bootsfahrt von Panama Stadt nach Gamboa kennen. Am Morgen werden Sie zum Hafen gefahren. Von dort startet die ca. 4-stündige Fahrt durch den legendären Panama-Kanal. Sie passieren in dieser Zeit die Miraflores-Schleusen, den Miraflores- See, die Pedro Miguel-Schleuse, das Gaillard Cut (engste Stelle) bis zum Gatún See.

3 . Tag Panama City Tour Am Morgen starten Sie zur Besichtigung der faszinierenden Stadt. Zuerst werden Sie Panama Viejo aus dem 16. Jahrhundert sehen. Anschliessend geht es entlang des Ufers in die Altstadt Casco Antiguo. Die Weiterfahrt führt auf den Causeway, von wo Sie einen herrlichen Blick auf die Skyline von Panama City haben. Danach geht es zu den Miraflores Schleusen des Panama-Kanals. Die Terrasse bietet einen einmaligen Blick auf die Schleusen.

4 . Tag Panama City - El Valle Morgens Fahrt westwärts auf der Panamericana zur beschaulichen Kleinstadt El Valle de Antón. Hier in den Bergen der Provinz Cocle befindet sich der grösste besiedelte Vulkankrater der Erde. El Valle hat ein sehr angenehmes Klima und eine einzigartige Vogelwelt.

5 . Tag El Valle - Las Tablas In Natá de los Caballeros sehen Sie eine der ältesten Kirchen des ganzen Kontinents. Am Nachmittag besuchen Sie im Dorf Parita einen lokalen Maskenbildner.

6 . Tag Playa Venao Heute erwarten sie die Bewohner des kleinen Dorfes Oria Arriba. Der Weg führt durch viel Natur und typische Dörfer. Anschliessend Rundgang durch das Dorf und Besuch einer Zuckerrohrmühle, welche vom Dorf gebaut und genutzt wird. Es folgt der Besuch des Flusses «Ria Orriba» und dem Sandstrand an der Pazifikküste.

7 . Tag Las Tablas - Boquete Heute fahren Sie in das kleine Bergdorf Boquete, das auf 1200 m liegt und über ein frühlingshaftes Klima verfügt. Entdecken Sie zuerst den kleinen Ort bevor Sie am Nachmittag eine Wanderung in der wunderschönen Umgebung von Boquete unternehmen. Eventuell sehen Sie sogar den seltenen Quetzal-Vogel.

8 . Tag Boquete Am Morgen Besuch einer Kaffeeplantage, wo Sie alles über Anbau, Ernte und Verarbeitung der Kaffeefrucht erfahren. Am Nachmittag erwartet Sie ein Erlebnis der besonderen Art: ein aufregender Spaziergang auf Hängebrücken. Bekommen Sie von oben einen ganz neuen Blick auf die Natur. Beobachten Sie Nebelwald und Wasserfälle aus der Vogelperspektive.

9 . Tag Boquete - Bocas del Toro Fahrt durch wechselnde Vegetationszonen nach Almirante. Auf dem Weg Besuch einer Kakaofarm. Hier können Sie viele Pflanzen und exotische Tiere sehen und den einheimischen Ngöbe-Indianer-Frauen bei der Arbeit zuschauen und natürlich rohe Schokolade probieren. Anschliessend Fahrt mit dem Boot zur Insel Colon.

10 . Tag Bootsausflug Red Frog Beach Heute erwartet Sie ein Bootsausflug. Auf der Fahrt durch kleinere Meeresgassen und Mangrovenwälder können Sie viele Wasservögel beobachten. Im ruhigen Gewässer der Coral Cay bieten sich tolle Möglichkeiten zum Schnorcheln. Nachmittags fahren Sie zum Red Frog Beach. Sie haben Zeit die Insel zu erkunden oder einfach nur am Strand zu entspannen.

11 . Tag Bocas del Toro Geniessen Sie den freien Tag in Bocas del Toro.

12 . Tag Bocas del Toro - Panama City Am Nachmittag Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Panama City.

13 . Tag Panama City Transfer zum internationalen Flughafen.