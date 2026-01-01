Panama City ist ein lautes, buntes, abwechslungsreiches Sammelsurium an Wolkenkratzern vor einer faszinierenden Kulisse von grünen Hügeln. Hier bietet sich ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihre Mietwagenrundreisen durch dieses herrliche Land am Panamakanal. Natürlich hält Sie nichts lange in dieser Stadt – Sie wollen die Strände der Küsten Panamas erkunden. Idyllische Inseln und herrliche Sandstrände locken! Im San Blas Archipel lernen Sie die ursprüngliche Kultur der Kuna-Indianer kennen. Das Naturparadies Bocas del Toro mit zahlreichen Städten, aber auch einem Meeres-Nationalpark, lädt zum Tauchen und Schnorcheln ein.

Vor der Küste Panamas verbringen Sie unvergessliche Stunden rund um die Koralleninseln, die Taucher aus aller Welt anlocken. Unsere Panama Spezialisten stellen Ihren individuellen Reisplan für Sie zusammen – kontaktieren Sie uns!