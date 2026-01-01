1 . Tag Panama City Flug nach Panama-Stadt. Nach der Ankunft in der Metropole begrüsst Sie unsere Deutsch sprechende Reiseleitung. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, die Stadt zu erkunden.

2 . Tag Panama-Stadt-Tour Heute erwartet Sie eine span- nende Tour durch Panama- Stadt. Sie entdecken den Naturpark Metropolitano mit seiner vielfältigen Tierwelt – ein kleiner Dschungel mitten in der Stadt. Weiter geht es durch das historische Casco Viejo, entlang des Amador Causeway, zu einem lebhaften Fisch- und Obstmarkt und über die Küstenstrasse mit ihren beeindruckenden Wolkenkratzern.

3 . Tag Nationalpark Altos de Campana und Ananasfarm Auf der legendären Panamericana reisen Sie zum Nationalpark Altos de Campana, Panamas ältestem Nationalpark. Vom Aussichtspunkt Caja de Agua geniessen Sie eindrückliche Panoramen und erleben auf einer kurzen Wanderung Panamas Natur. Auf der Rückfahrt nach Panama- Stadt besuchen Sie eine Ananasfarm mit Rundgang und Degustation.

4 . Tag Agua-Clara-Schleusen–Ruinen Panamá Viejo Der Panamakanal ist welt- berühmt. Im Panama Canal Expansion Center in Agua Clara erfahren Sie Spannendes zum Bauwerk. Anschliessend besichtigen Sie die spanische Festungsanlage San Lorenzo im üppigen Tropenwald, bevor Sie auf der Rückfahrt nach Panama-Stadt bei den Ruinen von Panamá Viejo haltmachen.

5 . Tag Soberanía-Nationalpark, Bootsfahrt auf dem Gatúnsee sowie Miraflores Heute wandern Sie durch den 20 000 Hektaren grossen Nationalpark Soberanía. Auf einer Bootsfahrt auf dem Gatúnee beobachten Sie Leguane, Kaimane und weitere Tiere, auf der Affeninsel auch viele Primaten. Anschliessend besuchen Sie die Miraflores- Schleusen des Panamakanals und das zugehörige Museum.

6 . Tag Besuch Emberá-Dorf Per Boot fahren Sie auf dem Fluss Chagres in die unberührte Natur und besuchen ein Dorf des indigenen Emberá- Volkes. Sie erhalten Einblick in Kultur, Handwerk und Kochkunst – ein eindrückliches Erlebnis. Anschliessend Rückfahrt nach Panama-Stadt.

7 . Tag Teildurchquerung des Panamakanals Heute befahren Sie den Panamakanal per Boot von Panama-Stadt nach Gamboa, passieren die Miraflores- Schleusen sowie die Pedro- Miguel-Schleuse und queren den imposanten Gaillard-Kanal. Rückfahrt per Bus.

8 . Tag Flug Panama-Stadt– Quito Heute fliegen Sie nach Quito, beziehen Ihr Hotelzimmer und haben anschliessend Gelegenheit, erste Eindrücke von der 2850 Meter hoch gelegenen Hauptstadt zu sammeln.

9 . Tag Stadtbesichtigung und Äquatordenkmal Die historische Altstadt von Quito, Unesco-Weltkulturerbe, zählt zu den besterhaltenen kolonialen Zentren Lateinamerikas. Auf einem Rundgang entdecken Sie die Plaza Grande und weitere Highlights, geniessen den Ausblick vom Panecillo und besuchen das Äquatordenkmal «Mitad del Mundo» in San Antonio de Pichincha.

10 . Tag Quito–Galapagos– Santa Cruz Sie fliegen nach Baltra und setzen nach Santa Cruz über. Im Inselhochland besuchen Sie eine Schildkröten-Ranch, in Puerto Ayora die weltbekannte Charles-Darwin-Station.

11 . Tag Expedition zu einer unbewohnten Insel Auf einem Bootsausflug zu einer abgelegenen Insel erleben Sie Flora und Fauna des Archi- pels hautnah. Mittagessen an Bord und optionale Schnorchelmöglichkeiten inklusive.

12 . Tag Santa Cruz–Isabela Der Vormittag steht zur freien Verfügung – vielleicht unter- nehmen Sie einen Spaziergang am Korallenstrand der Tortuga Bay? Am Nachmittag fahren Sie mit dem Schnellboot nach Puerto Villamil auf Isabela und sammeln erste Eindrücke von der Insel.

13 . Tag Vulkan Sierra Negra und Vulkan Chico Sie wandern zum Kraterrand der Sierra Negra, eines der eindrucksvollsten Vulkane der Galapagosinseln, und weiter zum Nebenkrater Chico. Anschliessend Zeit zur freien Verfügung in Puerto Villamil.

14 . Tag Schnorchelausflug «Los Túneles» Heute fahren Sie im Boot zu den beeindruckenden Lavabögen von Los Túneles. Schnorcheln Sie zwischen Meeresschildkröten, Pinguinen und Rochen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

15 . Tag Rückreise nach Baltra–Abflug Frühmorgens Bootsfahrt nach Santa Cruz, Frühstück in Puerto Ayora, dann Transfer zum Flughafen Baltra für den Rückflug nach Guayaquil.

16 . Tag Ecuador–Schweiz Abschied von Lateinamerika und Rückflug in die Schweiz.

17 . Tag Heimreise Nach der Landung in der Schweiz individuelle Heimreise