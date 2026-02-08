Höhepunkte Panamas ab Panama City

1 . Tag Panama City Individuelle Anreise nach Panama City und anschliessender Transfer zum Hotel Wahl, wo Sie entspannen und die Umgebung erkunden können.

2 . Tag Panama City Tour Am Morgen starten Sie zur Besichtigung der 1519 gegründeten Stadt. Der Ausflug beginnt mit einer Wanderung im nahegelegenen Naturpark Metropolitano. Es geht weiter zum Causeway Amador, ein beim Bau des Panamakanals entstandener Damm in der Bucht von Panama. Geniessen Sie hier den einzigartigen Blick auf die Skyline von Panama City. Danach besuchen Sie Panama Vieja und die Altstadt Casco Antiguo. Auf dem Rundgang zu Fuss sehen Sie viele einzigartigen Kolonialbauten, wobei einige noch weitgehend im Originalzustand erhalten sind. Statten Sie danach dem sehr lebendigen Fischmarkt einen Besuch ab und probieren Sie ein Ceviche.

3 . Tag Nationalpark Altos de Campana und Ananasfarm Morgens fahren Sie westwärts auf der berühmten Panamericana, der Strasse von Alaska bis Feuerland. Sie halten unterwegs bei «Quesos Chela». Das kleine Geschäft ist nicht nur für seinen Käse bekannt, sondern auch für seine leckeren Empanadas, Chichas und Chicheme. Anschliessend erreichen Sie den ältesten Nationalpark von Panama, Altos de Campana. Insgesamt leben hier 267 Vogelarten, 39 Säugetierarten wie Opossums, Faultiere oder Affen, und auch der goldene Frosch, der von der Ausrottung bedroht ist. Auf dem Rückweg steht ein Besuch einer Ananas-Farm auf dem Programm. Hier erfahren Sie alles über diese tropische Frucht, vom Setzen der Ananas- Pflanze bis hin zur Verpackung.

4 . Tag Zugfahrt & Festung San Lorenzo Nach dem Frühstück geht es heute Richtung Norden von der Pazifikküste Panamas an die Atlantikküste. Die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde und führt Sie durch Dschungelgebiete sowie über den Gatún-See entlang des Panama-Kanals. Sie besuchen die Schleusenanlage von Agua Clara. Anschliessend geht es zum Hafen von San Lorenzo. Der Hafen aus dem 15. Jahrhundert war Sammelpunkt für die aus Peru stammenden Schätze, die von dort in Richtung Spanien verschifft wurden. Am Nachmittag können Sie die Wanderwege um das wunderschön im Grünen gelegene Hotel vor den Toren von Panama Stadt erkunden.

5 . Tag Soberanía und Gatún-See Fahrt zum nahegelegenen Nationalpark Soberanía, wo Sie eine Wanderung unternehmen. Sie werden die vielfältige Tropenflora und mit etwas Glück ein paar der vielen verschiedenen Tierarten beobachten können. Weiterfahrt nach Gamboa. Hier unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Gatún-See. Mit etwas Glück sehen Sie Krokodile, Schildkröten, Tukane oder auch Faultiere. Nach dieser eindrücklichen Fahrt geht es zurück nach Panama City.

6 . Tag Emberá Indianer Bei einem Seitenarm des Alajuela-Sees steigen Sie in kleine Einbaum-Boote, die Sie den Rio Chagrés hinaufbringen. Eine faszinierende Urwaldkulisse wird Sie auf der Bootsfahrt begleiten. Im Dorf der Emberá- Indianer angekommen, erleben Sie einen authentischen Einblick in die Jahrtausende alte Kultur der Menschen, die schon lange vor der Ankunft der Europäer hier lebten. Am Nachmittag besuchen Sie die Ruinen von Panama Viejo aus dem 16. Jahrundert.

7 . Tag Teildurchquerung des Panama-Kanals Heute brechen Sie zu einem ganz besonderen Erlebnis auf, der Teildurchquerung des weltbekannten Panama-Kanals. Sie durchfahren einen Teil des technischen Meisterwerks mit dem Boot, passieren die Pedro Miguel sowie die Miraflores Schleusen, das Gaillard Cut, die engste Stelle, und erhalten interessante Informationen zur bewegten Geschichte des Kanals.

8 . Tag Panama City Transfer zum Flughafen.