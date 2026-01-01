Premium: Dreams Panama ab Panama City

1 . Tag Panama City Individuelle Anreise nach Panama City. Am internationalen Flughafen werden Sie bereits am Gate vom Royal Salon Service in Empfang genommen. Transfer in die Altstadt von Panama City, zum Boutiquehotel La Concordia. Das exklusive Hotel verfügt über nur 10 Zimmer, die alle im eleganten Stil liebevoll, mit allem was das Herz begehrt, eingerichtet sind. Wie wär’s mit einem Cocktail in der Rooftop Lounge mit einer spektakulären Aussicht auf die Altstadt und die atemberaubende Skyline?

2 . Tag City-Tour & Helikopter-Rundflug Am Morgen starten Sie zur ersten Besichtigung der faszinierenden Stadt. Sie beginnen Ihre Stadtbesichtigung mit einem ca. 1-stündigen Helikopter Rundflug über die Stadt und den Kanal. Lernen Sie Panama City aus der Vogelperspektive kennen und verschaffen Sie sich einen Überblick über die vielseitige Stadt. Im Anschluss besuchen Sie die Ruinen von Panama Viejo aus dem 16. Jahrhundert. Danach geht es entlang des Ufers in die historische Altstadt ins Viertel Casco Viejo mit seinen einzigartigen farbenfrohen Kolonialbauten. Während des Rundgangs werden Sie in einer traditionellen panamesischen Bar einkehren und in die Welt des Rum eintauchen. Die Fahrt führt anschliessend auf den Causeway, von wo Sie einen herrlichen Blick auf die Skyline von Panama City haben. Zum Abschluss steht ein Besuch der Miraflores Schleusen des Panama- Kanals auf dem Programm. Hier erhalten Sie einen ersten Einblick in die Funktionsweise und Ausmasse des berühmten Panama-Kanals. Die Terrasse bietet einen einmaligen Blick auf die Schleusen und auf die Schiffe, die die Schleusen auf ihrem Weg in Richtung Pazifik oder Atlantik passieren. Der Panama-Kanal ist nach wie vor eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt.

3 . Tag Agua Clara Schleusen & Festung Heute starten Sie mit einem Ausflug und werden von Ihrem Hotel zum Hafen von Gamboa gefahren. Von dort beginnt eine 2 1/2 stündige Bootsfahrt auf dem Gatun-See. Während der Fahrt werden Sie die Artenvielfalt des Sees kennenlernen (darunter Affen, Krokodile, Schildkröten, Faultiere sowie diverse Vogelarten) Ein weiteres Highlight ist der Besuch des «Panama Canal Expansion Observation Center» in Agua Clara, das Ihnen eindrucksvoll zeigt, wie die im Juni 2016 eingeweihte Schleusenanlage des Panama-Kanals funktioniert. Anschliessend geht es zur Festung nach San Lorenzo. Diese wurde erstmals 1597 erbaut und diente unter anderem als Schutz für die Schiffe. Der mitten im Urwald gelegene Ruinenkomplex umfasst eine ganze Reihe von Festungen und Schutzmauern, die auf einer Linie liegend die Bucht umgeben. Rückfahrt nach Panama City.

4 . Tag Private Teildurchquerung des Panama-Kanals Lernen Sie das sogenannte 8. Weltwunder auf einer exklusiven Bootsfahrt mit einer privaten Yacht von Panama City nach Gamboa kennen. Am Morgen werden Sie von Ihrem Hotel zum Hafen gefahren. Von dort startet die gut 4-stündige Fahrt durch den legendären Panama-Kanal. Sie passieren in dieser Zeit die Miraflores-Schleusen, den Miraflores- See, die Pedro Miguel-Schleuse, das Gaillard Cut, die engste Stelle des Kanals, und fahren bis zum Gatún-See. Geniessen Sie die Snacks und Getränke an Bord. Diese Reise hinterlässt bei jedem Reisenden einen bleibenden Eindruck. Vom Hafen in Gamboa geht es mit einem privaten Transfer zurück nach Panama City an die Pazifikküste.

5 . Tag David - Boquete - Hängebrücken Am Vormittag Transfer zum nationalen Flughafen. Von dort fliegen Sie in einem 1-stündigen Flug nach David. Nach Ankunft in David Transfer in das 1 Stunde entfernte Bergdorf Boquete. Aufgrund der hohen Lage von ca. 1300 m über dem Meer hat es ein frühlingshaftes, angenehmes Klima. Naturfreunde und Kaffeeliebhaber kommen in dieser Region auf Ihre Kosten. Am Nachmittag erwartet Sie ein Erlebnis der besonderen Art: ein aufregender Spaziergang auf Hängebrücken. Bekommen Sie von oben einen ganz neuen Blick auf die Natur. Beobachten Sie den Nebelwald und Wasserfälle aus der Vogelperspektive.

6 . Tag Wanderung & Kaffeetour Am Morgen werden Sie für eine private Wanderung durch die artenreichen Wälder Boquetes abgeholt. Die Wanderung dauert ca. 4 Stunden. Erkunden Sie die Flora und Fauna des Hochlands von Panama. Halten Sie dabei Ausschau nach dem farbenfrohen Vogel Quetzal! Nach einer Stärkung können Sie am Nachmittag bei einer Kaffeetour die Seele baumeln lassen. Lernen Sie, wie das berühmte Getränk, von der Ernte bis zur trinkbaren Flüssigkeit, entsteht. Am Schluss darf natürlich eine Kostprobe nicht fehlen.

7 . Tag Boca Chica - Isla Palenque Im Laufe des Tages erfolgt der Transfer nach Boca Chica. Von dort setzen Sie in ca. 15 Minuten mit dem Boot zum The Resort at Isla Palenque über. Im nachhaltigen Luxusresort beziehen Sie ein kleines, gemütliches Häuschen mit direktem Zugang zum wunderschönen Strand. In den nächsten Tagen haben Sie die Möglichkeit, in einer der privaten Buchten zu entspannen und den Urlaub entspannt ausklingen zu lassen, während Sie die herrliche Umgebung geniessen.

8 . Tag Isla Palenque Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung. Gehen Sie auf eine abenteuerliche Wanderung durch den Dschungel und erkunden die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt der Insel. Zudem laden Sie natürliche Gezeitenpools zu einem Bad mit einem einzigarten Ausblick ein.

9 . Tag Isla Palenque Es erwartet Sie ein weiterer Tag im Paradies. Optional können Sie folgende Aktivitäten unternehmen: Mangrovenwälder erkunden, Touren mit Stand-up Paddle Boards, Kayak fahren, an einem der 7 privaten Strände oder im Infinity-Pool entspannen, Bootsausflug zu den nahegelegenen Inseln, Fischen, Wandern oder Wale beobachten (von Juli bis Oktober).

10 . Tag Isla Palenque - Panama City Im Laufe des Tages Bootstransfer zurück zum Festland und Transfer nach David zum Flughafen. Nach dem ca. 1-stündigen Rückflug kommen Sie wieder in Panama City an. Kurzer Transfer zum Hotel La Concordia in der Altstadt.

11 . Tag Panama City Tag zur freien Verfügung bis zum Transfer zum Flughafen. Geniessen Sie hier noch einmal den Service des Royal Salon.