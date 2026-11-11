Panama Rundreisen
Ferien in Panama und seinen Nachbarn
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Gruppenreise Mundo Verde
ab CHF 5695.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt , Schnorcheln Sie...
15 Tage / 14 Nächte
Privatreise Mundo Verde
ab CHF 6995.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt, Schnorcheln Sie im...
15 Tage / 14 Nächte
SF Lesereise Panama und Galapagos
ab CHF 9700.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Panama-Kanal Bootsfahrt, Panama City Tour, Schnorchelausflug Galapagos, Besuch der Charles-Darwin Station
17 Tage / 16 Nächte