Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Brücke über den Panamakanal

Panama Rundreisen

Ferien in Panama und seinen Nachbarn

Bei einer Panama Reise sollten Sie in jedem Fall genug Zeit einplanen. Der Panamakanal, welcher auch gern als das 8. Weltwunder bezeichnet wird, ist nur eine der vielen Attraktionen. Mit einer spektakulären Skyline begeistert die Stadt Panama City. Ein Besuch in einer Zigarrenfabrik sollte ebenfalls bei keinen Ferien in Panama fehlen. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt, um auch die spannenden Nachbarländer Panamas zu entdecken! Ob nun Costa Rica oder Kolumbien, unsere Spezialisten für Ferien in Zentralamerika arbeiten Ihnen gerne ein individuelles Ferienangebot für länderübergreifende Rundreisen aus.

Unsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Gruppenreise Mundo Verde ab San José City: Costa Rica - Tukan
Icon map15 Tage
product
Gruppenreise Mundo Verde
ab CHF 5695.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt , Schnorcheln Sie...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
Privatreise Mundo Verde ab San José City: Ometepe Vulkan und Meer
Icon map15 Tage
product
Privatreise Mundo Verde
ab CHF 6995.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt, Schnorcheln Sie im...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
SF Lesereise Panama und Galapagos ab Panama City: Bartolomé Island
Icon map17 Tage
product
SF Lesereise Panama und Galapagos
ab CHF 9700.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Panama-Kanal Bootsfahrt, Panama City Tour, Schnorchelausflug Galapagos, Besuch der Charles-Darwin Station
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Individuell anfragen

Badeferien in Panama

Entspannen auch Sie sich an den Traumstränden Panamas und entfliehen Sie dem Alltag

Schöner Strand, Panama

Panama Kanal

Ein Weltwunder, welches Sie sich keinesfalls entgehen lassen dürfen

Luftbild des Panama-Kanals

Robinson Inseln

Einsame Inseln und Strände wie im Bilderbuch – die Robinson Inseln

San Blas Inseln, Panama

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps bezüglich Klima, Ferien mit Kindern und Trinkgeld

Colon, Panama

Das könnte Sie auch interessieren