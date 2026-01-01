Der Panamakanal ist weltweit bekannt und somit sicherlich auch die wohl interessanteste Attraktion in diesem Land. Dieser Kanal verbindet den Pazifik mit dem Atlantik und gilt als technisches Weltwunder. Panama hat jedoch noch weitaus mehr zu bieten. Berge, die über 3'500 Meter hoch sind, traumhafte Strände direkt an der Karibikküste und moderne Städte. Unsere Zentralamerika Spezialisten beraten Sie gerne.