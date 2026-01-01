San Blas ist ein Paradies direkt am kristallklaren Meer. Die 365 Inseln, die Sie vor dem Festland Panamas finden, sind ein perfektes Reiseziel. Vor einigen Jahrzehnten waren diese in den meisten Fällen nur per Flugzeug erreichbar. Heute erkunden Sie rasch und bequem über gut ausgebaute Strassen von Panama City die abgelegenen Regionen. Die Kuna-Indianer sind im San-Blas-Archipel zu finden und freuen sich immer wieder über Besuche von Reisenden. Das Kunsthandwerk spielt noch heute eine wichtige Rolle.

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