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Kuna Yala, Panama

Panama Hotels vom Spezialisten

Unterkünfte für Ihre perfekten Panama Reisen

San Blas ist ein Paradies direkt am kristallklaren Meer. Die 365 Inseln, die Sie vor dem Festland Panamas finden, sind ein perfektes Reiseziel. Vor einigen Jahrzehnten waren diese in den meisten Fällen nur per Flugzeug erreichbar. Heute erkunden Sie rasch und bequem über gut ausgebaute Strassen von Panama City die abgelegenen Regionen. Die Kuna-Indianer sind im San-Blas-Archipel zu finden und freuen sich immer wieder über Besuche von Reisenden. Das Kunsthandwerk spielt noch heute eine wichtige Rolle.

Davon können Sie sich bei Ihren Rundreisen selbst einen Eindruck verschaffen! Sollten Sie auf der Suche nach Panama Hotels mit jeder Menge Luxus und Komfort sein, wenden Sie sich einfach an unsere Spezialisten.

Hotels nach Regionen

Azuero Peninsula

Boca Brava

Boca Chica

Bocas del Toro

Boquete

El Valle

Gamboa

Isla Palenque

Panama City

Pearl Islands

Playa Blanca

San Blas Inseln

Inseln, lediglich so gross wie ein Tennisplatz

Ein wahres Paradies

Den Blick auf die unendlichen Weiten des Meeres finden Sie hier ohne Barrieren vor. Die Welt ist besonders in der Yandup Lodge noch in Ordnung. Laute Musik, Massentourismus und ein Geschäft nach dem anderen werden Sie hier garantiert nicht vorfinden. Sie hören lediglich das leise Plätschern des Wassers und etliche Inseln sind kaum grösser als ein Tennisplatz. Ferien in Panama garantieren sehr viel Erholung und Entspannung. Wenn Sie etwas Action und Abenteuer suchen, sollten Sie an einer geführten Wanderung teilnehmen.

Der Dschungel ist sehr nah und mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite erleben Sie zahlreiche Highlights. Entlang der Mangrovenwälder werden beispielsweise immer wieder Fahrten mit einem Kanu angeboten. Wenn Sie auf der Suche nach dem Paradies sind, sind Sie in Panama an der richtigen Adresse!

Badeferien in Panama

Entspannen auch Sie sich an den Traumstränden Panamas und entfliehen Sie dem Alltag

Panama Kanal

Ein Weltwunder, welches Sie sich keinesfalls entgehen lassen dürfen

Robinson Inseln

Einsame Inseln und Strände wie im Bilderbuch – die Robinson Inseln

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps bezüglich Klima, Ferien mit Kindern und Trinkgeld

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