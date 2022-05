USA Nordwesten Reisen

Üppige Wälder, eine unberührte Küste, unverschämt gutes Essen, Kleinbrauereien sowie Musik und Kunst in Hülle und Fülle - die Menschen im Nordwesten der USA haben es gut und haben nichts dagegen, es mit Ihnen zu teilen. In diesem Teil der Vereinigten Staaten von Amerika können Sie der Natur nicht entkommen. Sogar die grossen Städte sind von aufragenden, schneebedeckten Gipfeln umgeben: Seattles ikonischer Mount Rainier, Portlands stets sichtbarer Mount Hood und Vancouver British Columbias lange Reihe der North Shore Mountains. Und das, bevor man zu den reissenden Flüssen, hügeligen Wüsten, dichten, alt gewachsenen Wäldern und herrlichen öffentlichen Stränden gelangt, die nie weit von jeder Stadtlandschaft entfernt sind. Der Nordwesten der USA bietet endlose Möglichkeiten für die freie Natur, einschliesslich Glamping, Wandern, Radfahren, Skifahren und Bergsteigen. Auch an Wassersportarten mangelt es in diesem Teil des Landes nicht: Wildwasser-Rafting, Kajaken und Kiten, um nur einige der Möglichkeiten aufzuzählen. Und natürlich lohnen sich Besuche der einzigartigen Nationalparks wie der Yellowstone Nationalpark. Seattle, Portland und Vancouver sind alle reich an aussergewöhnlichen Restaurants, von preiswerten bis hin zu feinen Speisen. Die Gourmet-Kaffeeszene der Nation mag in Seattle ihren Anfang genommen haben, aber Dutzende von handwerklichen Mikroröstereien im Nordwesten des Landes produzieren heute einige der besten Espressoqualitäten der Welt. Auch das Mikrobrauen wurde in dieser Region, die nur einen Steinwurf von der landesweit höchsten Konzentration von Hopfenfarmen entfernt liegt, berühmt. Die Weinreben bedecken viele Hügel und bringen eine Ernte von faszinierenden Rot- und Weissweinen hervor. Die für Sie beste Route, die besten Geheimtipps für Ihre Unterkünfte im Nordwesten der USA erfahren Sie von unseren USA Experten. Lassen Sie sich am besten individuell beraten.