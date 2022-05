Massachusetts Reisen

In Massachusetts gingen im 17. Jahrhundert die ersten Pilger aus Europa an Land und begründeten somit das moderne Amerika. Und die Geschichte ist in diesem Bundesstaat allgegenwärtig. Sie finden Freilichtmuseen, die Sie auf eine Zeitreise mitnehmen und Ihnen das Leben der ersten Pilger veranschaulichen. Längst hat aber auch die Neuzeit Einzug gehalten und diese Kombination aus Moderne und Geschichtsbewusstsein macht einen besonderen Reiz von Massachusetts aus. Besonders in der Hauptstadt Boston finden Sie viele solcher Kontraste von Alt und Neu. Aber auch landschaftlich hat Massachusetts einiges zu bieten mit seiner abwechslungsreichen Küstenlinie und hügeligen Landschaften. Die Vielseitigkeit dieses Staates wird Sie begeistern und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Unserer USA Spezialisten helfen Ihnen mit ihrer Erfahrung gerne bei der Zusammenstellung Ihrer Massachusetts Reise.