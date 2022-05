Neuengland Reisen

In Ihren Neuengland Ferien tauchen Sie ein in eine geschichtsträchtige Gegend. War es doch der Ort, wo vor über 350 Jahren das Schiff Mayflower mit den Pilgervätern an Bord anlegte, wo die berühmte Tea Party stattfand und von wo aus später die amerikanische Unabhängigkeit erklärt wurde. Neuengland ist der Ursprung der englischen Besiedlung Nordamerikas und gilt als der europäischste Teil der USA – vielleicht gefällt es deswegen gerade vielen Europäern dort so gut. Im Indian Summer (Spätherbst) erstrahlen die Wälder von Neuengland in den wunderbarsten Farben. Auch zu anderen Jahreszeiten ist diese abwechslungsreiche Region der sechs Bundesstaaten eine Reise wert: Kaum anderswo in den USA finden Sie so viele historische Stätten und sorgsam gehegte Museen wie in Connecticut. Maine ist der grösste, waldreichste, aber auch am wenigsten besiedelte Staat in Neuengland. Für Wanderer, Jäger und Hobbyfischer ein wahres Paradies mit Seen, Teichen und Wäldern. Im Herzen der Neuengland-Staaten, in Massachusetts, erstrahlt die moderne Metropole Boston mit einer Vielzahl an historischen Bauten und viel europäischem Charme. New Hampshire besticht mit 1300 Seen, sehenswerten kleinen Dörfern mit spitzgiebligen Kirchen und gemütlichen Bed & Breakfast Inns. Bestaunen Sie im Staat Rhode Island in Newport den malerischen Hafen und die liebevoll restaurierten «Summer Cottages» der Supereichen. Und im entschleunigten Staate Vermont kommen Romantiker, Golfer, Angler und Radfahrer garantiert auf Ihre Kosten. Eine Neuengland Reise hat für jeden etwas zu bieten. Unsere USA Spezialisten stellen Ihnen gerne den für Sie am passenden Mix aus Natur, Abenteuer, Geschichte und Entschleunigung zusammen!