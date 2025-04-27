Kulturen am Äquator ab Quito

1 . Tag Koloniales Quito und Äquatordenkmal - Otavalo Am Morgen geht es in die koloniale Altstadt von Quito, wo wir bei einem Spaziergang durch die kleinen Gassen, die wunderschönen Plazas und prunkvollen Kirchen kennenlernen werden. Anschliessend geht es zum Äquatordenkmal „Mitad del Mundo“.

2 . Tag Kraterlagune Cuicocha - Cotacachi - Otavalo Am Morgen lernen wir die Cuicocha Kraterlagune bei einer Wanderung durch die Flora des andinen Hochlandes kennen. Am Nachmittag bummeln wir durch den Markt von Otavalo und können exotisches Obst und Gemüse probieren.

3 . Tag Andines Kunsthandwerk und Wasserfall Peguche Am Morgen Bootsfahrt mit einem traditionellen „Caballito de Totora“ (Schilfboot) In einer der Werkstatt dürfen Besucher ihre Kreativität und ihre eigene Fingerfertigkeit bei der Herstellung eines Souvenirs testen. Danach wandern wir zum Wasserfall von Peguche und besuchen im Anschluss Kunsthandwerksstätten.

4 . Tag Otavalo Markt - Papallacta - Hakuna Matata Am Morgen Besuch des Marktes von Otavalo. Anschliessend geht es über einen Anden-Pass in ein Tal, wo Thermalquellen die schönste Badeanlage des Landes speisen. Am Nachmittag erreichen wir schliessslich Hakuna Matata. Nach dem Abendessen unternehmen wir noch eine kleine Nachtwanderung in der Umgebung der Lodge.

5 . Tag Regenwald Wanderung-Kochkurs & Schokoladentour Am Morgen kurze Wanderung. Zurück in der Lodge bereiten wir ein typisches Dschungel- Mittagessen zu. Am Nachmittag werden wir an einer Schokoladentour teilnehmen und dabei den kompletten Prozess der Verarbeitung kennenlernen, von der Kakaofrucht bis hin zur fertigen Schokolade.

6 . Tag Regenwaldausflug Heute geht es vor Sonnenaufgang los zur Papageienlecke, um Vögel zu beobachten. Danach fahren wir zur Gemeinde Santa Barbara wo wir in die Kultur der indigenen Familien eintauchen. Bei einer Wanderung erkunden wir die Flora des Dschungels, bevor wir nach einer Kanufahrt ein typisches Mittagessen geniessen. Am Nachmittag fahren wir noch mit dem Kanu auf einer kleinen Lagune, wo wir Äffchen und andere Tiere beobachten können.

7 . Tag Weiter in den Regenwald Nach dem Frühstück fahren wir nach Puyo, wo wir in einer Tierstation einige tropische Tiere beobachten, als auch einigen frei lebenden Affenarten des Amazonasgebiets begegnen können. Anschliessend geht es tief in den Regenwald hinein zu dem Dschungelstädtchen Macas.

8 . Tag Shuar Wasserfall Wanderung-Lagunas de Atillo Am Morgen können wir dem botanischen Garten in Sucúa einen Besuch abstatten. Anschliessend können wir uns dort bei einem Bad im Wasserfall erfrischen und uns bei einem typischen Essen der Shuar stärken. Nach der Rückkehr fahren wir zu den Lagunen von Atillo und in das andine Hochland nach Guamote.

9 . Tag Guamote Markt - Kichwa Gemeinde Am frühen Morgen erleben wir den traditionellen Andenmarkt von Guamote. Wir erkunden die Umgebung von Guamote und besuchen eines der kleinen Dörfer, um einen Einblick in das Leben der Bevölkerung zu gewinnen. Am Nachmittag fahren wir nach Riobamba; die von den Bergen Chimborazo, Carihuairazo, Altar und Tungurahua umgebene Stadt gilt als das bedeutendste Agrarzentrum der ecuadorianischen Anden.

10 . Tag Vulkan Chimborazo Heute führt uns die Reise von Riobamba in die Höhen des gewaltigen Vulkans Chimborazo. Von hier geht es weiter hinauf bis zu der Berghütte Hermanos Carrel auf 4800 m Höhe! Abenteuerlustige können von hier noch weiter bis zur Whymper Hütte bis auf über 5000 m Höhe wandern.

11 . Tag Zumbahua Markt-Quilotoa Lagune Am Morgen geht es weiter zu dem Andenmarkt von Zumbahua. Wir erleben das auf uns laut und chaotische wirkende Marktgeschehen, bevor es zu der schönen Kraterlagune Quilotoa geht.

12 . Tag Hacienda La Cienega - Nationalpark Cotopaxi - Quito Am Morgen fahren wir zur 400j alten Hacienda La Cienega. Dann geht es in den Nationalpark Cotopaxi. In dem Bergrefugium Tambopaxi können wir ein Mittagessen mit Sicht auf die Berge Sincholagua und Cotopaxi geniessen.