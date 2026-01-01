1 . Tag Ankunft in Guayaquil Ankunft in Guayaquil und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Kakaofinca - Guayaquil Vormittags machen Sie eine Halbtagestour zu einer Kakaofinca. Sie erfahren alles über Anbau und Vermarktung des berühmten Kakaos und können selbst Schokolade herstellen. Nachmittags kehren Sie nach Guayaquil zurück und machen eine Stadtrundfahrt.

3 . Tag Guayaquil - Cuenca Sie verlassen Guayaquil und fahren nach Cuenca, Ecuadors drittgrösste Stadt. Während einer Stadtrundfahrt lernen Sie die Kulturmetropole Ecuadors kennen, anschliessend besuchen Sie eine Panamahut Fabrik. Nachmittag zur freien Verfügung.

4 . Tag Cajas Nationalpark Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug zum Cajas Nationalpark. Mehr als 200 Bergseen prägen die Landschaft des Nationalparks, dessen Gebiet sich auf einer Höhe zwischen 3150 m und 4450 m erstreckt.

5 . Tag Cuenca - Ingapirca - Riobamba Am Morgen verlassen Sie Cuenca und fahren nach Ingapirca, Ecuadors bedeutendste präkolumbianische Inka-Ruinenstätte. Nach der Besichtigung fahren Sie nach Alausi, wo Sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besuchen. Weiterfahrt nach Riobamba.

6 . Tag Chimborazo - Baños Heute fahren Sie zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6310 m). Sie können bis zur letzten Schutzhütte aufsteigen. Am Nachmittag erreichen Sie Baños. Das beschauliche Städtchen wird auch als «Tor zum Dschungel» bezeichnet, da hier das Hochland in die Dschungelregion übergeht.

7 . Tag Baños Heute machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung von Baños mit ihren zahlreichen Wasserfällen. Nach Rückkehr haben Sie Zeit, bei einem Spaziergang die idyllische Kleinstadt Baños zu erkunden. Danach fahren Sie zu einem Aussichtspunkt in Baños, von wo aus Sie eine tolle Sicht auf den aktiven Vulkan Tungurahua haben.

8 . Tag Archidona, Hakuna Matata Lodge Heute fahren Sie weiter über Puyo nach Archidona zur Hakuna Matata Lodge. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine geführte Wanderung.

9 . Tag Regenwald Heute heisst es für Sie früh aufstehen. Sie fahren um 5.30 Uhr mit dem Kanu zu einer Salzlecke, die als Lockmittel für Vögel dient. Anschliessend besuchen Sie eine indigene Gemeinde und fahren mit Ihrem Kanu weiter, um eine ca. 1,5 stündige Wanderung im Jatun Sacha Reservat zu machen. Ausserdem besuchen Sie das Dschungelstädtchen Misahualli, wo Sie in einem kleinen Restaurant ein typisches Mittagessen serviert bekommen und am Strand die Kapuzineräffchen beobachten können.

10 . Tag Archidona - Papallacta Nach dem Frühstück fahren Sie in Richtung Papallacta. Unterwegs besuchen Sie die Guango Lodge, wo Sie verschiedene Vogelarten beobachten können. In Papallacata geniessen Sie die Zeit zur freien Verfügung. Lassen Sie die Seele baumeln und entspannen Sie in den Thermalquellen.

11 . Tag Cotopaxi Nationalpark Heute Vormittag fahren Sie vorbei an Quito zum Cotopaxi (5897 m), dem höchsten noch aktiven Vulkan der Welt. Sie besuchen den Nationalpark und haben die Gelegenheit zur Berghütte Refugio José Rivas (4800 m) zu gelangen. Nachmittags besuchen Sie die Lagune Limpiopungo.

12 . Tag Cotopaxi - Quilotoa - Quito Nach dem Frühstück verlassen Sie den Nationalpark und fahren zur Kraterlagune Quilotoa. Sie haben die Möglichkeit, bis zum Kraterrand zu wandern, bevor es am Nachmittag weiter nach Quito geht.

13 . Tag Quito Stadtrundfahrt Heute lernen Sie auf einer Stadtrundfahrt die Hauptstadt Ecuadors kennen. Im Anschluss besuchen Sie das Äquatordenkmal Mitad del Mundo und das Museum Intiñan.

14 . Tag Tagesausflug nach Otavalo Der heutige Tagesausflug führt Sie auf der Panamericana Norte nach Otavalo, wo Sie den farbenfrohen Indiomarkt am Plaza de Ponchos besuchen. Danach unternehmen Sie eine Wanderung bei der Kraterlagune Cuicocha.

15 . Tag Quito Transfer zum Flughafen und Heimreise.