Ecuador Variado ab Guayaquil
Ecuador Variado ab Guayaquil
ab CHF 4610.– / pro Person
ab Guayaquil bis Quito
Highlights:
- Kakaofinca & Schokoladenherstellung
- Regenwald-Erlebnis mit Kanufahrt
- Inka-Ruinen Ingapirca & Panamahüte
- Cotopaxi-Vulkan & Quilotoa-Kraterlagune
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ankunft in Guayaquil
Ankunft in Guayaquil und Transfer ins Hotel.
2. Tag Kakaofinca - Guayaquil
Vormittags machen Sie eine Halbtagestour zu einer Kakaofinca. Sie erfahren alles über Anbau und Vermarktung des berühmten Kakaos und können selbst Schokolade herstellen. Nachmittags kehren Sie nach Guayaquil zurück und machen eine Stadtrundfahrt.
3. Tag Guayaquil - Cuenca
Sie verlassen Guayaquil und fahren nach Cuenca, Ecuadors drittgrösste Stadt. Während einer Stadtrundfahrt lernen Sie die Kulturmetropole Ecuadors kennen, anschliessend besuchen Sie eine Panamahut Fabrik. Nachmittag zur freien Verfügung.
4. Tag Cajas Nationalpark
Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug zum Cajas Nationalpark. Mehr als 200 Bergseen prägen die Landschaft des Nationalparks, dessen Gebiet sich auf einer Höhe zwischen 3150 m und 4450 m erstreckt.
5. Tag Cuenca - Ingapirca - Riobamba
Am Morgen verlassen Sie Cuenca und fahren nach Ingapirca, Ecuadors bedeutendste präkolumbianische Inka-Ruinenstätte. Nach der Besichtigung fahren Sie nach Alausi, wo Sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besuchen. Weiterfahrt nach Riobamba.
6. Tag Chimborazo - Baños
Heute fahren Sie zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6310 m). Sie können bis zur letzten Schutzhütte aufsteigen. Am Nachmittag erreichen Sie Baños. Das beschauliche Städtchen wird auch als «Tor zum Dschungel» bezeichnet, da hier das Hochland in die Dschungelregion übergeht.
7. Tag Baños
Heute machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung von Baños mit ihren zahlreichen Wasserfällen. Nach Rückkehr haben Sie Zeit, bei einem Spaziergang die idyllische Kleinstadt Baños zu erkunden. Danach fahren Sie zu einem Aussichtspunkt in Baños, von wo aus Sie eine tolle Sicht auf den aktiven Vulkan Tungurahua haben.
8. Tag Archidona, Hakuna Matata Lodge
Heute fahren Sie weiter über Puyo nach Archidona zur Hakuna Matata Lodge. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine geführte Wanderung.
9. Tag Regenwald
Heute heisst es für Sie früh aufstehen. Sie fahren um 5.30 Uhr mit dem Kanu zu einer Salzlecke, die als Lockmittel für Vögel dient. Anschliessend besuchen Sie eine indigene Gemeinde und fahren mit Ihrem Kanu weiter, um eine ca. 1,5 stündige Wanderung im Jatun Sacha Reservat zu machen. Ausserdem besuchen Sie das Dschungelstädtchen Misahualli, wo Sie in einem kleinen Restaurant ein typisches Mittagessen serviert bekommen und am Strand die Kapuzineräffchen beobachten können.
10. Tag Archidona - Papallacta
Nach dem Frühstück fahren Sie in Richtung Papallacta. Unterwegs besuchen Sie die Guango Lodge, wo Sie verschiedene Vogelarten beobachten können. In Papallacata geniessen Sie die Zeit zur freien Verfügung. Lassen Sie die Seele baumeln und entspannen Sie in den Thermalquellen.
11. Tag Cotopaxi Nationalpark
Heute Vormittag fahren Sie vorbei an Quito zum Cotopaxi (5897 m), dem höchsten noch aktiven Vulkan der Welt. Sie besuchen den Nationalpark und haben die Gelegenheit zur Berghütte Refugio José Rivas (4800 m) zu gelangen. Nachmittags besuchen Sie die Lagune Limpiopungo.
12. Tag Cotopaxi - Quilotoa - Quito
Nach dem Frühstück verlassen Sie den Nationalpark und fahren zur Kraterlagune Quilotoa. Sie haben die Möglichkeit, bis zum Kraterrand zu wandern, bevor es am Nachmittag weiter nach Quito geht.
13. Tag Quito Stadtrundfahrt
Heute lernen Sie auf einer Stadtrundfahrt die Hauptstadt Ecuadors kennen. Im Anschluss besuchen Sie das Äquatordenkmal Mitad del Mundo und das Museum Intiñan.
14. Tag Tagesausflug nach Otavalo
Der heutige Tagesausflug führt Sie auf der Panamericana Norte nach Otavalo, wo Sie den farbenfrohen Indiomarkt am Plaza de Ponchos besuchen. Danach unternehmen Sie eine Wanderung bei der Kraterlagune Cuicocha.
15. Tag Quito
Transfer zum Flughafen und Heimreise.
Privatreise 15 Tage ab Guayaquil bis Quito
- Transfer, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 7 Mittagessen, 2 Abendessen
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Nationalparkgebühren und Eintritte
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht eingeschlossene Mahlzeiten
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
- Bus- und Bootsfahrt mit anderen Gästen
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 4610.– / pro Person