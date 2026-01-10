Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen

Ecuadors Höhepunkte ab Quito

Auf dieser Gruppenreise erleben Sie die Höhepunkte Ecuadors. Sie besuchen den bekannten Markt von Otavalo, wandern bis zur Schutzhütte des Cotopaxi Vulkans und erleben die schöne Kolonialstadt Cuenca. Im Anschluss können Sie auf einer 5-tägigen Kreuzfahrt die Galapagosinselwelt kennenlernen.

Reisedaten Gruppenreise
02.01. - 10.01.26*
30.01. - 07.02.26*
13.03. - 21.03.26
10.04. - 18.04.26
08.05. - 16.05.26
05.06. - 13.06.26*
03.07. - 11.07.26*
31.07. - 08.08.26*
28.08. - 05.09.26*
25.09. - 03.10.26*
23.10. - 31.10.26*
20.11. - 28.11.26*

Verlängerung jeweils 5 Tage/ 4 Nächte
*Verlängerung mit Seaman Journey möglich

2027: Daten auf Anfrage

Reisedaten Privatreise
Täglich
Ecuadors Höhepunkte ab Quito
ab CHF 2190.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights:
-
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Ankunft in Quito

Nachmittags Ankunft in Quito. Darauf erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel im Stadtzentrum.

2. Tag Quito

Heute lernen Sie Quito kennen. Gewinnen Sie während einer Stadtrundfahrt durch die Metropole bleibende Eindrücke. Sie sehen das Regierungsgebäude, die Plaza de la Independencia sowie die Kirchen von San Francisco und La Compañía. Im Anschluss besuchen Sie die Marienstatue am Panecillo, welche Ihnen eine tolle Aussicht auf die Stadt und das im Norden der Stadt gelegene Äquatordenkmal Mitad del Mundo bietet.

3. Tag Tagesausflug Otavalo

Der heutige Ausflug führt Sie auf der Panamericana Norte nach Otavalo. Unterwegs passieren Sie unter anderem Tabacundo, wo Sie einen Blick auf die Rosenplantagen erhaschen können. Heute besuchen Sie den weltberühmten Markt in Otavalo. Zunächst erkunden wir den Plaza de los Ponchos, der den zentralen Punkt des farbenprächtigen Marktes darstellt. Danach fahren Sie zum Kratersee Laguna Cuicocha. Am späten Nachmittag kehren Sie nach Quito zurück.

4. Tag Quito – Cotopaxi Nationalpark

Früh morgens Fahrt auf der Panamericana zum Cotopaxi Nationalpark. Dort angekommen haben Sie die Möglichkeit vom Parkplatz aus ca. 1 Stunde bis zum Refugium José-Rivas aufzusteigen. Danach fahren Sie durch die Lahare Felder entlang der Lagune Limpiopungo zu Ihrer Hacienda.

5. Tag Cotopaxi – Chimborazo – Riobamba

Heute fahren Sie weiter zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, bis zur Berghütte aufzusteigen. Nach der Wanderung erfolgt die Weiterfahrt nach Riobamba.

6. Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca

Morgens fahren Sie nach Alausi, wo Sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besuchen. Die Ruinenstätte Ingapirca (Mo&DI geschlossen) sind Ecuadors bedeutendste präkolumbische Inka-Ruinenstätte. MO&DI gibt es eine kleine Wanderung zur cara del inca, einer Felsformation in Form eines Gesichtes. Abends Ankunft in Cuenca.

7. Tag Cuenca

Morgens Stadtrundfahrt durch den kolonialen Teil Cuencas. Cuenca ist die Kulturmetropole Ecuadors und das Zentrum der Kunst und des Handwerks. Die gemütliche und nostalgische Atmosphäre wird durch die kopfsteingepflasterten Bürgersteige, blumengeschmückten Plätze und noblen Fassaden mit ihren reich verzierten Eisenbalkonen unterstrichen. Ausserdem besuchen Sie eine Panamahut-Fabrik. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung in dieser schönen Kolonialstadt.

8. Tag Cuenca – Cajas Nationalpark – Guayaquil

Fahrt zum Cajas Nationalpark. Etwa 200 Lagunen sind auf einer Höhe von 3150 m bis 4450 m in die Landschaft eingebettet. Bei einer Wanderung können Sie die wunderschöne Natur geniessen. Anschliessend Weiterfahrt nach Guayaquil. Am Abend unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch Guayaquil, der grössten Stadt von Ecuadors.

9. Tag Guayaquil

Tag zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen.

Verlängerungsprogramm Galapagos Inseln
Sie lernen auf einer 5-tägigen Kreuzfahrt die imposante Tier- und Pflanzenwelt der Galapagos Inseln kennen.

Guayaquil – Galapagos
Am Morgen Transfer zum Flughafen und Flug zu den Galapagos Inseln.

9-13. Tag Galapagos Inseln

Unterwegs in der Inselwelt der Galapagos auf der Yacht Seaman Journey.

13. Tag Galapagos – Guayaquil

Am Morgen Rückflug nach Guayaquil. Zusätzliche Verlängerung auf Anfrage möglich.

Gruppenreise 9 oder 13 Tage ab Quito bis Guayaquil
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Besichtigungen gem. Programm (teilweise mit anderen Gästen)
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 8 Übernachtungen inkl. Frühstück und 4 Mittagessen
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Eintrittsgebühren in den Nationalpark Galapagos (USD 220)
  • Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten

Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 2190.– / pro Person

Ähnliche Reisen