Ecuadors Höhepunkte ab Quito

1 . Tag Ankunft in Quito Nachmittags Ankunft in Quito. Darauf erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel im Stadtzentrum.

2 . Tag Quito Heute lernen Sie Quito kennen. Gewinnen Sie während einer Stadtrundfahrt durch die Metropole bleibende Eindrücke. Sie sehen das Regierungsgebäude, die Plaza de la Independencia sowie die Kirchen von San Francisco und La Compañía. Im Anschluss besuchen Sie die Marienstatue am Panecillo, welche Ihnen eine tolle Aussicht auf die Stadt und das im Norden der Stadt gelegene Äquatordenkmal Mitad del Mundo bietet.

3 . Tag Tagesausflug Otavalo Der heutige Ausflug führt Sie auf der Panamericana Norte nach Otavalo. Unterwegs passieren Sie unter anderem Tabacundo, wo Sie einen Blick auf die Rosenplantagen erhaschen können. Heute besuchen Sie den weltberühmten Markt in Otavalo. Zunächst erkunden wir den Plaza de los Ponchos, der den zentralen Punkt des farbenprächtigen Marktes darstellt. Danach fahren Sie zum Kratersee Laguna Cuicocha. Am späten Nachmittag kehren Sie nach Quito zurück.

4 . Tag Quito – Cotopaxi Nationalpark Früh morgens Fahrt auf der Panamericana zum Cotopaxi Nationalpark. Dort angekommen haben Sie die Möglichkeit vom Parkplatz aus ca. 1 Stunde bis zum Refugium José-Rivas aufzusteigen. Danach fahren Sie durch die Lahare Felder entlang der Lagune Limpiopungo zu Ihrer Hacienda.

5 . Tag Cotopaxi – Chimborazo – Riobamba Heute fahren Sie weiter zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, bis zur Berghütte aufzusteigen. Nach der Wanderung erfolgt die Weiterfahrt nach Riobamba.

6 . Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca Morgens fahren Sie nach Alausi, wo Sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besuchen. Die Ruinenstätte Ingapirca (Mo&DI geschlossen) sind Ecuadors bedeutendste präkolumbische Inka-Ruinenstätte. MO&DI gibt es eine kleine Wanderung zur cara del inca, einer Felsformation in Form eines Gesichtes. Abends Ankunft in Cuenca.

7 . Tag Cuenca Morgens Stadtrundfahrt durch den kolonialen Teil Cuencas. Cuenca ist die Kulturmetropole Ecuadors und das Zentrum der Kunst und des Handwerks. Die gemütliche und nostalgische Atmosphäre wird durch die kopfsteingepflasterten Bürgersteige, blumengeschmückten Plätze und noblen Fassaden mit ihren reich verzierten Eisenbalkonen unterstrichen. Ausserdem besuchen Sie eine Panamahut-Fabrik. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung in dieser schönen Kolonialstadt.

8 . Tag Cuenca – Cajas Nationalpark – Guayaquil Fahrt zum Cajas Nationalpark. Etwa 200 Lagunen sind auf einer Höhe von 3150 m bis 4450 m in die Landschaft eingebettet. Bei einer Wanderung können Sie die wunderschöne Natur geniessen. Anschliessend Weiterfahrt nach Guayaquil. Am Abend unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch Guayaquil, der grössten Stadt von Ecuadors.

9 . Tag Guayaquil Tag zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen.



Verlängerungsprogramm Galapagos Inseln

Sie lernen auf einer 5-tägigen Kreuzfahrt die imposante Tier- und Pflanzenwelt der Galapagos Inseln kennen.



Guayaquil – Galapagos

Am Morgen Transfer zum Flughafen und Flug zu den Galapagos Inseln.

9-13 . Tag Galapagos Inseln Unterwegs in der Inselwelt der Galapagos auf der Yacht Seaman Journey.

13 . Tag Galapagos – Guayaquil Am Morgen Rückflug nach Guayaquil. Zusätzliche Verlängerung auf Anfrage möglich.