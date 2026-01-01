Haciendas del Ecuador ab Quito

1 . Tag Quito Ankunft in Quito und Transfer zu Ihrem Hotel in der Altstadt.

2 . Tag Quito erleben Heute geniessen Sie Quito mit allen Sinnen. Sie lernen in der Konditorei der Familie Cobo wie man Quesadillas zubereitet und helfen in der Pacarifabrik mit bei der Herstellung der besten Schokolade. Von Meisterhandwerkern der Escuela Quiteña erfahren Sie viel Wissenswertes über die Kolonialarchitektur Quitos und in einer kleinen Werkstatt können Sie selbst einen Panamahut produzieren. Am Abend tauchen Sie in Ecuadors feine Küche ein und genies-sen im Gourmet Restaurant Nuema ein feines Abendessen.

3 . Tag Quito – Hacienda Zuleta Heute fahren Sie auf der Panamericana Norte Richtung Ibarra. Sie besuchen die Kraterlagune Cuicocha, welche einen tollen Ausblick bietet. Anschliessend lernen Sie die interessante Lebensweise der Gemeinschaft von San Clemente kennen und geniessen ein aussergewöhnliches Mittagessen. Am späten Nachmittag fahren Sie zur Hacienda Zuleta nördlich von Quito bei Otavalo.

4 . Tag Hacienda Zuleta Erleben Sie einen Tag in dieser historischen Hacienda. Besuchen Sie die Käsefabrik oder das Kondorschutzprojekt. Unternehmen Sie eine Fahrradtour oder einen Pferdeausritt. Sie können auswählen zwischen vielen verschiedenen Aktivitäten (zum Teil gegen Bezahlung vor Ort) oder einfach nur die Ruhe und einzigartige Atmosphäre der Hacienda geniessen.

5 . Tag Zuleta – Cotopaxi Nationalpark Nach dem Frühstück fahren Sie weiter nach Cayambe und besuchen die Rosenfinca La Compañía. Bei einer Führung lernen Sie den Herstellungsprozess dieses ecuadorianischen Exportschlagers kennen. Nach der Besichtigung fahren Sie über die Panamericana Norte zum Cotopaxi, dem höchsten noch aktiven Vulkan der Welt. Am Nachmittag kommen Sie in der Hacienda San Agustin del Callo an.

6 . Tag Cotopaxi Nationalpark – Baños Heute besuchen Sie zunächst den Nationalpark. Sie haben die Möglichkeit, eine Wanderung vom Parkplatz (4500m) zur Schutzhütte José Rivas (4800m) zu unternehmen. Danach kehren Sie zum Mittagessen zur Hacienda zurück. Nachmittags fahren Sie weiter Richtung Baños, am Fusse des Vulkans Tungurahua gelegen. Das beschauliche Städtchen ist bekannt für seine heissen Thermalquellen. Geniessen Sie die Abendstunden im wunderbaren Spa-Bereich Ihres Hotels.

7 . Tag Baños – Riobamba Heute machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung mit den zahlreichen Wasserfällen und Sie können bei einem Spaziergang die idyllische Kleinstadt Baños erkunden. Danach besuchen Sie einen Aussichtspunkt, welcher eine tolle Sicht auf den oftmals aktiven Vulkan Tungurahua bietet. Am Nachmittag fahren Sie vorbei am höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6310m). Gegen Abend erreichen Sie Riobamba.

8 . Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca Morgens fahrt nach Alausi, wo sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besichtigen. Unterwegs besuchen Sie die Ruinenstätte Ingapirca. Am Abend Ankunft in Ecuadors drittgrösster Stadt, Cuenca.

9 . Tag Cuenca Morgens Stadtrundfahrt durch Cuenca. Die gemütliche und nostalgische Atmosphäre wird unterstrichen durch die blumengeschmückten Plätze und die noblen Fassaden mit ihren reich verzierten Eisenbalkonen. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

10 . Tag Cuenca – Cajas Nationalpark – Guayaquil Heute verlassen Sie Cuenca und fahren zum Cajas Nationalpark. Sie unternehmen eine kurze Wanderung in dieser einzigartigen Lanschaft. Nach der Ankunft in Guayaquil machen Sie eine Stadtrunfahrt durch Ecuadors grösste Stadt.

11 . Tag Guayaquil Sie werden im Hotel abgeholt und zum Flughafen gebracht.