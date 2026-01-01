El Norte: Seen und Folklore ab Quito
El Norte: Seen und Folklore ab Quito
ab CHF 970.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights:
- Bunter Markt in Otavalo
- Gemeinschaftserlebnis in San Clemente
- Wanderung im Naturschutzgebiet El Ángel
- Kratersee Cuicocha
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Quito – Ibarra
Der heutige Ausflug führt Sie nach Otavalo, auf dem Weg besuchen Sie eine Rosenplantage. Zum Mittagessen sind Sie bei der Gemeinschaft von San Clemente, wo Sie mit den Mitgliedern essen werden und zudem deren Alltag und Aktivitäten besser kennenlernen werden.
2. Tag Naturschutzgebiet El Angel
Heute machen Sie einen Tagesausflug ins Naturreservat El Angel. Sie machen eine Wanderung in der einmaligen und faszinierenden Páramolandschaf
3. Tag Otavalo – Quito
Am Morgen fahren Sie zum Kratersee Laguna Cuicocha, dem Meerschweinchen- See, wo Sie wahlweise eine einfache oder mehrstündige Wanderung machen können. Aus der Mitte des über 200 Meter tiefen Sees erheben sich zwei kleine Inseln vulkanischen Ursprungs, die mit einer Art Schilf bewachsen sind. Anschliessend besuchen Sie Cotachachi. Das Dorf ist bekannt für seine hochwertigen Lederwaren. Nachmittags kehren Sie nach Quito zurück.
Privatreise 3 Tage ab/bis Quito
- Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
- Eintritte und Nationalparkgebühren
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 970.– / pro Person