El Norte: Seen und Folklore ab Quito

1 . Tag Quito – Ibarra Der heutige Ausflug führt Sie nach Otavalo, auf dem Weg besuchen Sie eine Rosenplantage. Zum Mittagessen sind Sie bei der Gemeinschaft von San Clemente, wo Sie mit den Mitgliedern essen werden und zudem deren Alltag und Aktivitäten besser kennenlernen werden.

2 . Tag Naturschutzgebiet El Angel Heute machen Sie einen Tagesausflug ins Naturreservat El Angel. Sie machen eine Wanderung in der einmaligen und faszinierenden Páramolandschaf

3 . Tag Otavalo – Quito Am Morgen fahren Sie zum Kratersee Laguna Cuicocha, dem Meerschweinchen- See, wo Sie wahlweise eine einfache oder mehrstündige Wanderung machen können. Aus der Mitte des über 200 Meter tiefen Sees erheben sich zwei kleine Inseln vulkanischen Ursprungs, die mit einer Art Schilf bewachsen sind. Anschliessend besuchen Sie Cotachachi. Das Dorf ist bekannt für seine hochwertigen Lederwaren. Nachmittags kehren Sie nach Quito zurück.