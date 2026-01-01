Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen

El Norte: Seen und Folklore ab Quito

Die Region nördlich von Quito ist nicht nur für ihr Kunsthandwerk, sondern auch für die schöne Landschaft bekannt. Lernen Sie den malerischen Norden Ecua- dors kennen. Sie besuchen den bunten Markt in Otavalo sowie die umliegenden Handwerksdörfer. Ausserdem wandern Sie durch das einzigartige Naturschutzgebiet El Angel und entlang des idyllischen Kratersees Cuicocha.

Reisedaten
Jeden Mittwoch und Samstag
El Norte: Seen und Folklore ab Quito
ab CHF 970.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights:
- Bunter Markt in Otavalo
- Gemeinschaftserlebnis in San Clemente
- Wanderung im Naturschutzgebiet El Ángel
- Kratersee Cuicocha
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Quito – Ibarra

Der heutige Ausflug führt Sie nach Otavalo, auf dem Weg besuchen Sie eine Rosenplantage. Zum Mittagessen sind Sie bei der Gemeinschaft von San Clemente, wo Sie mit den Mitgliedern essen werden und zudem deren Alltag und Aktivitäten besser kennenlernen werden.

2. Tag Naturschutzgebiet El Angel

Heute machen Sie einen Tagesausflug ins Naturreservat El Angel. Sie machen eine Wanderung in der einmaligen und faszinierenden Páramolandschaf

3. Tag Otavalo – Quito

Am Morgen fahren Sie zum Kratersee Laguna Cuicocha, dem Meerschweinchen- See, wo Sie wahlweise eine einfache oder mehrstündige Wanderung machen können. Aus der Mitte des über 200 Meter tiefen Sees erheben sich zwei kleine Inseln vulkanischen Ursprungs, die mit einer Art Schilf bewachsen sind. Anschliessend besuchen Sie Cotachachi. Das Dorf ist bekannt für seine hochwertigen Lederwaren. Nachmittags kehren Sie nach Quito zurück.

Privatreise 3 Tage ab/bis Quito
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
  • Eintritte und Nationalparkgebühren
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 970.– / pro Person

Ähnliche Reisen