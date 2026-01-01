Anden - Galapagos Mosaik ab Quito

1 . Tag Zürich – Quito Individuelle Anreise nach Quito. Transfer in ihr Hotel.

2 . Tag Otavalo – Cuicocha Kraterlagune Nach dem Frühstück fahren Sie Richtung Norden und besuchen den berühmten Markt von Otavalo. Danach geht die Reise weiter zum Kratersee von Cuicocha. Hier besteht die Möglichkeit, eine kleine Wanderung zu unternehmen, bevor es wieder zurück nach Quito geht.

3 . Tag Quito – Stadtrundfahrt Am Morgen besichtigen Sie die Altstadt von Quito. Zum Abschluss Besuch des Klosters San Francisco, ein Juwel der Kolonialkunst Südamerikas. Am Nachmittag fahren Sie zum Äquatordenkmal und besuchen das Museum Intiñan.

4 . Tag Nationalpark Cotopaxi Auf der Panamericana geht es Richtung Süden. Eine Naturstrasse führt in den Nationalpark Cotopaxi. In der Hochebene Limpiopungo unternehmen Sie eine kurze Wanderung, um die vielfältige Flora der Hochanden kennen zu lernen. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Unterkunft.

5 . Tag Cotopaxi – Quilotoa – Baños Auf kurvenreichen Nebenstrassen fahren Sie heute durch eine der schönsten Kulturlandschaften bis auf die Höhe von 4000 m. Sie besuchen den pittoresken Kratersee Quilotoa. Nachmittags Fahrt nach Baños, das für seine heissen Thermalquellen bekannt ist.

6 . Tag Pastaza Canyon Der heutige Ausflug führt in den tropischen Pastaza-Canyon vorbei an spektakulären Abhängen und zahlreichen Wasserfällen. In Rio Verde unternehmen Sie einen Spaziergang zum tosenden Wasserfall Pailón del Diablo. Danach fahren Sie zu einem Aussichtspunkt in Baños mit toller Sicht auf den Vulkan Tangurahua. Am Nachmittag besuchen Sie die lebhafte Kleinstadt Baños.

7 . Tag Baños – Chimborazo – Riobamba Heute geht die Fahrt weiter zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6310 m). Sie durchqueren eine wüstenartige Landschaft und fahren bis zur Schutzhütte Hermanos Carrel auf 4800 m Höhe. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine kurze Wanderung zu unternehmen. Gegen Abend Ankunft in Riobamba.

8 . Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca Morgens fahren Sie nach Alausi, wo Sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besuchen. Danach besuchen Sie Ingapirca, die grösste Inka-Ruinenstätte von Ecuador. Am späten Nachmittag erreichen Sie Cuenca.

9 . Tag Nationalpark Cajas – Guayaquil Am Morgen lernen Sie die schöne kolonialstadt Cuenca kennen, die 1999 von der Unesco unter Denkmalschutz gestellt wurde. Am Nachmittag fahren Sie durch den Cajas Nationalpark Richtung Guayaquil. In dieser herrlichen Landschaft machen Sie einen kurzen Fotostopp. Nach einer spektakulären Fahrt durch verschiedenste Klimaund Vegetationszonen erreichen Sie das tropische Tiefland.

10 . Tag Flug nach Galapagos – Einschiffen Morgens Flug von Guayaquil zu den Galapagos- Inseln. Transfer zum Hafen und Einschiffung auf die Galapagos Yacht.

10-14 . Tag Galapagos Kreuzfahrt Unterwegs auf den Galapagos-Inseln mit der Erstklass-Yacht Seaman Journey (Seite 147). Sie besuchen während fünf Tagen die traumhafte Inselwelt von Galapagos und erleben die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt hautnah.

14 . Tag Galapagos – Guayaquil Am Morgen letzter Ausflug zu den Inseln. Anschliessend Ausschiffen und Transfer zum Flughafen. Flug nach Guayaquil.

15 . Tag Guayaquil – Zürich Individuelle Heimreise in die Schweiz oder Weiterreise.



Yacht Seaman Journey

Die im Jahr 2007 erbaute Seaman Journey erfüllt alle Anforderungen an ein Erstklass Schiff. Die Kabinen verfügen über ein privates Badezimmer, Haartrockner, Safe und Klimaanlage sowie über Panorama Fenster. Die Standard Kabinen befinden sich auf dem Hauptdeck. Die Suiten befinden sich auf dem Oberdeck und verfügen über Ehebetten. Der Speisesaal befindet sich auf dem Hauptdeck und wird durch einen weiteren grossen Saal ergänzt. Hier können die Passagiere das köstliche Essen geniessen, welches der Küchenchef direkt an Bord zubereitet. Ob Sie tagsüber die wärmenden Strahlen der Sonne oder abends den spektakulären Sonnenuntergang geniessen möchten, das Sonnendeck ist der ideale Ort dafür. Schnorchelausrüstung und Kayaks werden kostenlos zur Verfügung gestellt.