Hakuna Matata ab Quito

Tauchen Sie ein in die unberührte Natur, erleben Sie aufregende Abenteuer und entspannen Sie in stilvollen Unterkünften. Hier zählt nur eines: das Leben geniessen und die Seele baumeln lassen! Hakuna Matata ist ein paradiesisches Fleckchen Erde mitten im Bergdschungel von Ecuador und bietet seinen Gästen einen angenehmen Komfort im Regenwald. Highlights sind das hervorragende Essen, das gemütliche Ambiente und der mitten im Dschungel, umrahmt von tropischen Pflanzen, liegende palmenförmige Hotelpool – einzigartig in Ecuador!

Alle Zimmer bieten ein gemütliches Dschungelambiente und verfügen über hochwertige Matratzen. In dem privaten 120 Hektar grossen, geschützten Regenwald stehen verschiedene Wanderwege zur Auswahl. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit sich am hoteleigenen Sandstrand im herrlich klaren Wasser des Inchillaqui Flusses abzukühlen. Die Dschungelausflüge bieten zudem einen authentischen Einblick in den Amazonas-Regenwald und in die Kultur der einheimischen Völker.



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