Hakuna Matata ab Quito
Hakuna Matata ab Quito
ab CHF 820.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights:
- Palmenförmiger Hotelpool
- Regenwaldausflüge & Canopy Walk
- Papageienlecke & Kanufahrten
- Schokoladentour & Kochstunde
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag Lodge
Die kleine exklusive Dschungel-Lodge Hakuna Matata liegt ideal am «Tor zum Amazonas» und lädt zu einem besonderen Erlebnis im Regenwald ein.
1. Tag Anreise
Ein privater Transfer bringt Sie heute von Quito nach Archidona ins Amazonasbecken bis schliesslich die versteckte Hakuna Matata Amazon Lodge erreichen. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung Nach dem Abendessen unternehmen Sie noch eine kleine Nachtwanderung in der Umgebung der Lodge, wo Sie die Möglichkeit haben, nachtaktive Insekten und Amphibien aus nächster Nähe zu sichten.
2. Tag Regenwaldausflug & Canopy Walk
Heute geht es vor Sonnenaufgang los für Sie zur Papageienlecke, um Vögel zu beobachten. Zunächst fahren Sie mit dem Kanu den Arajuno Fluss hinauf und beobachten zahlreiche Vögel und andere Tiere. Nach einer weiteren Kanufahrt erreichen Sie eine kleine indigene Gemeinde, wo Sie das Getränk „chicha“ herstellen und zusammen mit der Gemeinde ein typisches Urwald-Buffet mit vielen einheimischen Spezialitäten geniessen werden.
Auf der Rückfahrt mit dem Kanu machen Sie noch eine kleine Wanderung durch den Dschungel. Nach dem Mittagessen fahren Sie zur Lagune Paikawe – eine idyllische Lagune mit zwei kleinen Inseln in der Mitte und lassen sich auf einer Kanufahrt durch die natürlich entstandenen Kanäle von den magischen Klängen des Dschungels bezaubern.
3. Tag Papageienleckstelle & Krantour
Nach dem Frühstück steht Ihnen der Vormittag zur freien Verfügung. Gegen Mittag nehmen Sie an einer Kochstunde teil, bei der Sie das für die Region typische Fischgericht „Maito de Pescado“ selbst zubereiten. Nach dem Mittagessen steht am Nachmittag ein Feinschmecker-Highlight auf dem Programm: eine Schokoladentour. Dabei lernen Sie den kompletten Verarbeitungsprozess kennen, von der Kakaofrucht bis zur fertigen Schokolade.
4. Tag Rückkehr
Heute Morgen haben Sie nochmals die Gelegenheit die Umgebung ein wenig selbst zu erkunden. Nach dem Frühstück Rückfahrt nach Quito.
Kurztour 4 Tage ab/bis Quito
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfer ab/bis Quito Hotel
- Touren und Besichtigungen
- Übernachtung mit Frühstück, 2 Mittagessen, 3 Abendessen
- Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 820.– / pro Person