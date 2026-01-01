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Hakuna Matata ab Quito

Tauchen Sie ein in die unberührte Natur, erleben Sie aufregende Abenteuer und entspannen Sie in stilvollen Unterkünften. Hier zählt nur eines: das Leben geniessen und die Seele baumeln lassen! Hakuna Matata ist ein paradiesisches Fleckchen Erde mitten im Bergdschungel von Ecuador und bietet seinen Gästen einen angenehmen Komfort im Regenwald. Highlights sind das hervorragende Essen, das gemütliche Ambiente und der mitten im Dschungel, umrahmt von tropischen Pflanzen, liegende palmenförmige Hotelpool – einzigartig in Ecuador!

Alle Zimmer bieten ein gemütliches Dschungelambiente und verfügen über hochwertige Matratzen. In dem privaten 120 Hektar grossen, geschützten Regenwald stehen verschiedene Wanderwege zur Auswahl. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit sich am hoteleigenen Sandstrand im herrlich klaren Wasser des Inchillaqui Flusses abzukühlen. Die Dschungelausflüge bieten zudem einen authentischen Einblick in den Amazonas-Regenwald und in die Kultur der einheimischen Völker.

Reisedaten
Täglich

Hakuna Matata ab Quito
ab CHF 820.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights:
- Palmenförmiger Hotelpool
- Regenwaldausflüge & Canopy Walk
- Papageienlecke & Kanufahrten
- Schokoladentour & Kochstunde
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

0. Tag Lodge

Die kleine exklusive Dschungel-Lodge Hakuna Matata liegt ideal am «Tor zum Amazonas» und lädt zu einem besonderen Erlebnis im Regenwald ein.

1. Tag Anreise

Ein privater Transfer bringt Sie heute von Quito nach Archidona ins Amazonasbecken bis schliesslich die versteckte Hakuna Matata Amazon Lodge erreichen. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung Nach dem Abendessen unternehmen Sie noch eine kleine Nachtwanderung in der Umgebung der Lodge, wo Sie die Möglichkeit haben, nachtaktive Insekten und Amphibien aus nächster Nähe zu sichten.

2. Tag Regenwaldausflug & Canopy Walk

Heute geht es vor Sonnenaufgang los für Sie zur Papageienlecke, um Vögel zu beobachten. Zunächst fahren Sie mit dem Kanu den Arajuno Fluss hinauf und beobachten zahlreiche Vögel und andere Tiere. Nach einer weiteren Kanufahrt erreichen Sie eine kleine indigene Gemeinde, wo Sie das Getränk „chicha“ herstellen und zusammen mit der Gemeinde ein typisches Urwald-Buffet mit vielen einheimischen Spezialitäten geniessen werden.

Auf der Rückfahrt mit dem Kanu machen Sie noch eine kleine Wanderung durch den Dschungel. Nach dem Mittagessen fahren Sie zur Lagune Paikawe – eine idyllische Lagune mit zwei kleinen Inseln in der Mitte und lassen sich auf einer Kanufahrt durch die natürlich entstandenen Kanäle von den magischen Klängen des Dschungels bezaubern.

3. Tag Papageienleckstelle & Krantour

Nach dem Frühstück steht Ihnen der Vormittag zur freien Verfügung. Gegen Mittag nehmen Sie an einer Kochstunde teil, bei der Sie das für die Region typische Fischgericht „Maito de Pescado“ selbst zubereiten. Nach dem Mittagessen steht am Nachmittag ein Feinschmecker-Highlight auf dem Programm: eine Schokoladentour. Dabei lernen Sie den kompletten Verarbeitungsprozess kennen, von der Kakaofrucht bis zur fertigen Schokolade.

4. Tag Rückkehr

Heute Morgen haben Sie nochmals die Gelegenheit die Umgebung ein wenig selbst zu erkunden. Nach dem Frühstück Rückfahrt nach Quito.

Kurztour 4 Tage ab/bis Quito
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Transfer ab/bis Quito Hotel
  • Touren und Besichtigungen
  • Übernachtung mit Frühstück, 2 Mittagessen, 3 Abendessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 820.– / pro Person

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