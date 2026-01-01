Vulkanstrasse ab Quito
Vulkanstrasse ab Quito
ab CHF 2080.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights:
- Cotopaxi Nationalpark
- Wasserfälle von Baños
- Chimborazo Vulkan
- Ingapirca Inkastätte
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Quito - Nationalpark Cotopaxi
Auf der Panamericana geht es Richtung Süden zum Cotopaxi Nationalpark. In der Hochebene Limpiopungo machen Sie eine kleine Wanderung und lernen die vielfältige Flora kennen.
2. Tag Cotopaxi – Baños
Weiterfahrt nach Baños, am Fusse des Tungurahua Vulkans, wo Sie einen Ausflug zu den zahlreichen Wasserfälle unternehmen.
3. Tag Baños – Chimborazo – Riobamba
Heute fahren Sie nach Riobamba, am Fusse des Chimborazo, des höchsten Vulkans von Ecuador. Sie haben die Möglichkeit, bis zur Berghütte auf 5000 m zu wandern.
4. Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca
Fahrt nach Alausi zum Aussichtspunkt der Teufelsnase. Danach fahren Sie weiter nach Ingapirca, wo Sie auf einem Rundgang alles über die grösste Inkastätte Ecuadors erfahren. Am späten Nachmittag erreichen Sie Cuenca.
5. Tag Cuenca Stadtrundfahrt
Heute lernen Sie die Kolonialstadt Cuenca kennen. Die imposante Kathedrale, der tägliche Markt und der bunte Blumenmarkt zählen zu den Höhepunkten des Rundgangs. Zum Abschluss besuchen Sie eine Panamahut- Fabrik.
6. Tag Cuenca – Guayaquil
Nach einer Wanderung durch den Cajas Nationalpark geht die Reise weiter nach Guayaquil, wo Sie eine Stadtrundfahrt unternehmen.
7. Tag Guayaquil
Individuelle Weiterreise.
Privatreise 7 Tage ab Quito bis Guayaquil
- Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 3 Mittagessen
- Eintritte und Nationalparkgebühren
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 2080.– / pro Person