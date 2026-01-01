Vulkanstrasse ab Quito

1 . Tag Quito - Nationalpark Cotopaxi Auf der Panamericana geht es Richtung Süden zum Cotopaxi Nationalpark. In der Hochebene Limpiopungo machen Sie eine kleine Wanderung und lernen die vielfältige Flora kennen.

2 . Tag Cotopaxi – Baños Weiterfahrt nach Baños, am Fusse des Tungurahua Vulkans, wo Sie einen Ausflug zu den zahlreichen Wasserfälle unternehmen.

3 . Tag Baños – Chimborazo – Riobamba Heute fahren Sie nach Riobamba, am Fusse des Chimborazo, des höchsten Vulkans von Ecuador. Sie haben die Möglichkeit, bis zur Berghütte auf 5000 m zu wandern.

4 . Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca Fahrt nach Alausi zum Aussichtspunkt der Teufelsnase. Danach fahren Sie weiter nach Ingapirca, wo Sie auf einem Rundgang alles über die grösste Inkastätte Ecuadors erfahren. Am späten Nachmittag erreichen Sie Cuenca.

5 . Tag Cuenca Stadtrundfahrt Heute lernen Sie die Kolonialstadt Cuenca kennen. Die imposante Kathedrale, der tägliche Markt und der bunte Blumenmarkt zählen zu den Höhepunkten des Rundgangs. Zum Abschluss besuchen Sie eine Panamahut- Fabrik.

6 . Tag Cuenca – Guayaquil Nach einer Wanderung durch den Cajas Nationalpark geht die Reise weiter nach Guayaquil, wo Sie eine Stadtrundfahrt unternehmen.

7 . Tag Guayaquil Individuelle Weiterreise.