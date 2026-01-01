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Vulkanstrasse ab Quito

Lernen Sie das Herz Ecuadors kennen – entlang einer der wohl spektakulärsten Routen.

Reisedaten
Täglich ausser Freitag & Samstag
Vulkanstrasse ab Quito
ab CHF 2080.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights:
- Cotopaxi Nationalpark
- Wasserfälle von Baños
- Chimborazo Vulkan
- Ingapirca Inkastätte
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Quito - Nationalpark Cotopaxi

Auf der Panamericana geht es Richtung Süden zum Cotopaxi Nationalpark. In der Hochebene Limpiopungo machen Sie eine kleine Wanderung und lernen die vielfältige Flora kennen.

2. Tag Cotopaxi – Baños

Weiterfahrt nach Baños, am Fusse des Tungurahua Vulkans, wo Sie einen Ausflug zu den zahlreichen Wasserfälle unternehmen.

3. Tag Baños – Chimborazo – Riobamba

Heute fahren Sie nach Riobamba, am Fusse des Chimborazo, des höchsten Vulkans von Ecuador. Sie haben die Möglichkeit, bis zur Berghütte auf 5000 m zu wandern.

4. Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca

Fahrt nach Alausi zum Aussichtspunkt der Teufelsnase. Danach fahren Sie weiter nach Ingapirca, wo Sie auf einem Rundgang alles über die grösste Inkastätte Ecuadors erfahren. Am späten Nachmittag erreichen Sie Cuenca.

5. Tag Cuenca Stadtrundfahrt

Heute lernen Sie die Kolonialstadt Cuenca kennen. Die imposante Kathedrale, der tägliche Markt und der bunte Blumenmarkt zählen zu den Höhepunkten des Rundgangs. Zum Abschluss besuchen Sie eine Panamahut- Fabrik.

6. Tag Cuenca – Guayaquil

Nach einer Wanderung durch den Cajas Nationalpark geht die Reise weiter nach Guayaquil, wo Sie eine Stadtrundfahrt unternehmen.

7. Tag Guayaquil

Individuelle Weiterreise.

Privatreise 7 Tage ab Quito bis Guayaquil
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 3 Mittagessen
  • Eintritte und Nationalparkgebühren
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 2080.– / pro Person

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