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Ouro Preto, Brasilien

Ouro Preto Hotels: unsere Auswahl

Ouro Preto Ferien für Geschichtsliebhaber

Durch seine Lage in einer idyllischen Berglandschaft ist der kleine Ort Ouro Preto ein beliebtes Ziel für Besucher aus aller Welt. Aber nicht nur die umgebende Natur macht Ouro Preto zu einer gefragten Destination, auch die vielen historischen Bauwerke im Gebiet des Ortes sorgen für viel Aufmerksamkeit. Vor allem die zahlreichen barocken Kirchen der Stadt sind bemerkenswert und mit der Altstadt ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Wenn Sie auf einer Brasilien Rundreise einen Ort mit Charme und Stil wie Ouro Preto besuchen möchten, kontaktieren Sie unsere Spezialisten!

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