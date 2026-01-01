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Fortaleza, Brasilien

Unvergessliche Fortaleza Reisen

Ihre Ferien in Brasilien vom Spezialisten

Mit knapp 2,5 Millionen Einwohnern ist Fortaleza die fünftgrösste brasilianische Stadt. Die Metropole ist ausserdem die Hauptstadt des Bundesstaates Ceará und Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Das zeigt sich nicht nur bei der Esskultur, sondern sogar beim Tanzen! Darüber hinaus verfügt die Stadt über ein lebendiges Nachtleben mit Diskotheken und Bars und lädt mit neun Sonnenstunden am Tag zum Relaxen ein. Die atemberaubenden Strände und die Naturlandschaft wollen ebenso erkundet werden wie die Parks der Gegend. Mehr über diese beeindruckende Stadt erfahren Sie von unseren Fortaleza-Spezialisten.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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