Mit knapp 2,5 Millionen Einwohnern ist Fortaleza die fünftgrösste brasilianische Stadt. Die Metropole ist ausserdem die Hauptstadt des Bundesstaates Ceará und Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Das zeigt sich nicht nur bei der Esskultur, sondern sogar beim Tanzen! Darüber hinaus verfügt die Stadt über ein lebendiges Nachtleben mit Diskotheken und Bars und lädt mit neun Sonnenstunden am Tag zum Relaxen ein. Die atemberaubenden Strände und die Naturlandschaft wollen ebenso erkundet werden wie die Parks der Gegend. Mehr über diese beeindruckende Stadt erfahren Sie von unseren Fortaleza-Spezialisten.