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Recife, Brasilien

Recife Hotels: unsere Auswahl

Hafenstadt am Atlantik und Tor zum Nordosten Brasiliens

Zu den beliebtesten Urlaubszielen in Brasilien gehört die Hafenstadt Recife. Direkt am Atlantik gelegen, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Menge zu entdecken. Das reicht von einem entspannten Strandtag am Boa Viagem mit Sonnenbad über das Schlendern durch den beliebten Jaqueira Park bis hin zu rasanten Katamaran-Abenteuern vor der Küste. Hier erleben Sie die Stadt genauso aus einem besonderen Blickwinkel wie bei einem Tauchgang im Aquaticos Diving Center. Was Sie in der Stadt im Nordosten Brasiliens noch erleben können, präsentieren Ihnen unsere Recife-Spezialisten gern persönlich.

Lage und Stadtbild

Recife ist die Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco und das wirtschaftliche Zentrum des brasilianischen Nordostens. Die Stadt liegt dort, wo zwei Flüsse den Atlantik erreichen, und verteilt sich über Inseln, Halbinseln und Brücken. Vor der Küste zieht sich ein Riff entlang, das der Stadt ihren Namen gab und bei Niedrigwasser ruhige Becken im Meer entstehen lässt.

Das historische Hafenviertel Recife Antigo mit seinen Kolonialbauten, Kirchen und der farbig bemalten Rua do Bom Jesus bildet den Gegenpol zur modernen Hochhauszeile entlang der Promenade von Boa Viagem. Wer sich für Kunst und Geschichte interessiert, findet in den städtischen Museen und Sammlungen – etwa im Instituto Ricardo Brennand – Stoff für mehrere halbe Tage.

Kulturell prägen die Musik- und Tanztraditionen Frevo und Maracatu die Region. Der Strassenkarneval von Recife und der benachbarten Altstadt von Olinda, die zum UNESCO-Welterbe gehört, findet auf offener Strasse statt und gilt als einer der lebendigsten des Landes. Auf dem Teller dominieren Fisch, Meeresfrüchte und Gerichte auf Maniokbasis.

Beste Reisezeit

Recife liegt in den Tropen und ist ganzjährig warm. Entscheidend für die Planung ist deshalb weniger die Temperatur als der Regen: Die niederschlagsreichste Phase fällt in die Jahresmitte, die trockeneren und sonnenreicheren Monate liegen im europäischen Herbst und Winter. Wer den Karneval erleben möchte, plant um dessen Termin herum – Unterkünfte sind dann früh ausgebucht und die Stadt ist deutlich voller als sonst.

Für wen sich Recife eignet

Recife passt zu Reisenden, die Stadt und Meer verbinden möchten: tagsüber Strand, abends Restaurants, Musik und das Nachtleben einer Grossstadt. Wer ausschliesslich abgeschiedene Ruhe sucht, ist in den kleineren Küstenorten der Umgebung besser aufgehoben, denn Boa Viagem ist ein urbaner Stadtstrand mit dichter Bebauung. An einzelnen Abschnitten gelten Badeeinschränkungen – achten Sie auf die Beschilderung und den Rat vor Ort.

Als Verkehrsknoten des Nordostens eignet sich die Stadt gut als Ausgangspunkt. Häufig kombiniert werden der Badeort Porto de Galinhas südlich der Stadt, ein Tagesausflug in die Altstadt von Olinda sowie der Archipel Fernando de Noronha, der per Flug erreichbar ist und als Meeresschutzgebiet besonderen Zutrittsregeln und Besucherbeschränkungen unterliegt. Auch als Etappe einer längeren Brasilien-Rundreise lässt sich Recife gut einplanen.

Welche Kombination für Sie sinnvoll ist, hängt von Reisezeit, Reisedauer und Ihrem gewünschten Tempo ab. Gern ordnen wir die Optionen für Sie ein und stellen Flüge, Hotels und Ausflüge zu einer stimmigen Route zusammen.

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