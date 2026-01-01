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Lencois Maranhenses Nationalpark, Brasilien

Kurzrundreisen in Brasilien vom Spezialisten

Auch mit wenig Zeit das Beste daraus machen

Die schönsten Orte Brasiliens in kurzer Zeit zu erkunden ist kein Problem. Egal, ob Sie die herrlichen Metropolen Rio de Janeiro, Recife und Salvador da Bahia reizen oder die spektakulären Iguaçu Wasserfälle Ihre erste Wahl sind, Brasilien Rundreisen führen Sie zu den schönsten und interessantesten Orten des Landes. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten inspirieren und seien Sie überrascht, was für reizvolle Rundreisen diese für Sie zusammenstellen werden. Vor allem dann, wenn Sie nur sehr wenig Zeit haben und die Geheimnisse Brasiliens in ein paar Tagen entdecken möchten.

Icon map4 Tage
Chapada Diamantina
ab CHF 2130.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights: Erlebnis Busfahrt , Wandern & baden in einer der schönsten Nationalpärke, Besichtigung von...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Fernando de Noronha
Preis auf Anfrage
ab/bis Fernando de Noronha
Highlights: 4x4-Tour durch Fernando de Noronha, Strandbesuch Praia do Sancho & Delfine, Bootstour rund um die Insel
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Iguaçu-Fälle
ab CHF 530.– / pro Person
ab/bis Iguaçu
Highlights: Imposante Iguaçu-Fälle, «Devils Throat», Ausflug nach Argentinien, Parque National de Iguaçu
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map5 Tage
Morro de São Paulo
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights: Strandferien unter Einheimischen , Autofreie Städtchen, Charme und Lebensfreude
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Ouro Preto
ab CHF 1420.– / pro Person
ab/bis Belo Horizonte
Highlights: EhemaligeLandeshauptstadt, Meisterwerk der kolonialen brasilianischen Architektur, UNESCO Weltkulturerbe
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Paraty
ab CHF 950.– / pro Person
ab/bis Rio de Janeiro
Highlights: Jahrhundert alter kolonialer Charme & brasilianische Musik , Traumhafte Strände , Cachaça Verkostung
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Privatreise Lençóis Maranhenses
ab CHF 840.– / pro Person
ab/bis São Luis
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Salvador da Bahia
ab CHF 930.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights: Salvador die schönste Altstadt Brasiliens, Bezauberndes Hinterland, Besuch von Zigarrenfabrik und Bauernhof
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Zubuchertour Lençóis Maranhenses
Preis auf Anfrage
ab/bis São Luis
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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