Kurzrundreisen in Brasilien vom Spezialisten
Auch mit wenig Zeit das Beste daraus machen
Chapada Diamantina
ab CHF 2130.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights: Erlebnis Busfahrt , Wandern & baden in einer der schönsten Nationalpärke, Besichtigung von...
4 Tage / 3 Nächte
Fernando de Noronha
Preis auf Anfrage
ab/bis Fernando de Noronha
Highlights: 4x4-Tour durch Fernando de Noronha, Strandbesuch Praia do Sancho & Delfine, Bootstour rund um die Insel
5 Tage / 4 Nächte
Iguaçu-Fälle
ab CHF 530.– / pro Person
ab/bis Iguaçu
Highlights: Imposante Iguaçu-Fälle, «Devils Throat», Ausflug nach Argentinien, Parque National de Iguaçu
3 Tage / 2 Nächte
Morro de São Paulo
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights: Strandferien unter Einheimischen , Autofreie Städtchen, Charme und Lebensfreude
5 Tage / 4 Nächte
Ouro Preto
ab CHF 1420.– / pro Person
ab/bis Belo Horizonte
Highlights: EhemaligeLandeshauptstadt, Meisterwerk der kolonialen brasilianischen Architektur, UNESCO Weltkulturerbe
3 Tage / 2 Nächte
Privatreise Lençóis Maranhenses
ab CHF 840.– / pro Person
ab/bis São Luis
Highlights:
4 Tage / 3 Nächte
Salvador da Bahia
ab CHF 930.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights: Salvador die schönste Altstadt Brasiliens, Bezauberndes Hinterland, Besuch von Zigarrenfabrik und Bauernhof
4 Tage / 3 Nächte
Flitterwochen im wunderschönen Brasilien
Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften
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