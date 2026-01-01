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Brasília, Brasilien

Brasilia Hotels: unsere Auswahl

Brasilia – Ferien in einer aussergewöhnlichen Stadt

Brasilia, die ansprechende Hauptstadt Brasiliens, verfügt über eine besondere Ästhetik. Auch wenn das Stadtbild von Brasilia etwas ungewöhnlich ist, da die Stadt am Reissbrett geplant wurde und nicht über eine stetig gewachsene Struktur verfügt, hat sie einen gewissen Reiz. Ein moderner Charakter macht Brasilia zu einer interessanten Stadt, in deren Parks Sie optimal entspannen können. Wenn Sie eine Pause von dieser aussergewöhnlichen Stadt brauchen, ist der nahe gelegene Paranoá-See ein herrliches Ausflugsziel. Machen Sie sich selbst ein Bild von Brasilia und kontaktieren Sie unsere Spezialisten für weitere Informationen.

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Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

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Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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