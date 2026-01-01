Sie suchen Nervenkitzel und Reisen in eine der aufregendsten Städte der Welt? Dann ist São Paulo genau die richtige Wahl. Vier Flughäfen, 20 Millionen Einwohner und knapp 5.000 Wolkenkratzer sprechen eine eindeutige Sprache: Die südostbrasilianische Metropole ist riesig! Aber es gibt auch einige ruhige Ecken, die es zu erkunden gilt. Dazu zählt das Museu Afro Brasil, wo Sie in die Geschichte des Landes eintauchen können ebenso wie der pittoreske Ibirapuera-Park. Natürlich hat die Grossstadt noch viel mehr zu bieten. Unsere São Paulo-Spezialisten beraten Sie gern.