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São Paulo, Brasilien

Aufregende São Paulo Reisen vom Spezialisten

Ferien vom Spezialisten in der eindrucksvollen Metropole

Sie suchen Nervenkitzel und Reisen in eine der aufregendsten Städte der Welt? Dann ist São Paulo genau die richtige Wahl. Vier Flughäfen, 20 Millionen Einwohner und knapp 5.000 Wolkenkratzer sprechen eine eindeutige Sprache: Die südostbrasilianische Metropole ist riesig! Aber es gibt auch einige ruhige Ecken, die es zu erkunden gilt. Dazu zählt das Museu Afro Brasil, wo Sie in die Geschichte des Landes eintauchen können ebenso wie der pittoreske Ibirapuera-Park. Natürlich hat die Grossstadt noch viel mehr zu bieten. Unsere São Paulo-Spezialisten beraten Sie gern.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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Wassersport in Brasilien

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Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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