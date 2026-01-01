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Iguazu, Brasilien

Foz do Iguacu Hotels im Überblick

Iguacu-Fälle erleben in Südamerika

Zwischen 1.500 und 7.000 Kubikmeter Wasser stürzen pro Sekunde die Iguacu-Fälle hinunter. Um das bekannteste Naturspektakel Südamerikas zu erleben, empfehlen wir einen Aufenthalt in Foz do Iguacu. Die Wasserfälle befinden sich übrigens direkt an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Beide Staaten teilen sich das Naturschauspiel. Im Parque das Aves haben Sie Gelegenheit, seltene Vogelarten zu kennenzulernen. Darüber hinaus gibt es in Foz do Iguacu mehrere Gotteshäuser, unter ihnen eine sehenswerte Moschee. Mehr über Ihre nächste Reise erfahren Sie von unseren Foz do Iguacu-Spezialisten.

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