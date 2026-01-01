Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Manaus, Brasilien

Manaus Hotels und Unterkünfte

Ferien in Manaus – Opernhaus im Urwald

Manaus Ferien werden Sie begeistern. Es handelt sich um die wohl ungewöhnlichste Stadt in Brasilien. Feriengäste, die sich den Urwald ansehen möchten, sollten sich unbedingt auch mit der Stadt Manaus näher beschäftigen, denn diese City sorgt für Begeisterung. Bauliche Wunderwerke finden Sie hier einige: Die Markthalle direkt am Hafen oder das Opernhaus sind nur ein paar Highlights und Attraktionen, die Sie besichtigen können. Trotz der einzigartigen Baudenkmäler ist und bleibt der nahe gelegene Urwald die Hauptattraktion.

Sie bevorzugen abenteuerliche Ferien in Brasilien? Fragen Sie unsere fachkundigen und kompetenten Spezialisten nach aktuellen Angeboten und wenden Sie sich sehr gerne auch für weitere Fragen an uns.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren