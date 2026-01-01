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Sâo Luís, Brasilien

Brasilien Reisen vom Spezialisten

Einzigartiges São Luís erleben

Den zahlreichen historischen, gekachelten Bauten verdankt São Luís seinen Beinamen „Stadt der Kacheln“. Aber nicht allein deshalb ist die Millionenstadt eine Reise wert. Die von den Portugiesen geprägte Stadt hält zahlreiche Sehenswürdigkeiten für ihre Besucher bereit, insbesondere der Ortsteil Praia Grande. Das historische Zentrum ist zugleich kultureller Hotspot der Stadt. Ebenfalls einen Abstecher wert sind der ehemalige Wirtschaftskai „Da Sagracao“ und die Kathedrale der Jesuiten. Entspannung bieten zahlreiche malerische Sandstrände unweit der Stadt. Mehr über Ihre Ferien im Norden des Landes erfahren Sie von unseren São Luís-Spezialisten.

Spezialisten-Team
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Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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