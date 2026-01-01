Den zahlreichen historischen, gekachelten Bauten verdankt São Luís seinen Beinamen „Stadt der Kacheln“. Aber nicht allein deshalb ist die Millionenstadt eine Reise wert. Die von den Portugiesen geprägte Stadt hält zahlreiche Sehenswürdigkeiten für ihre Besucher bereit, insbesondere der Ortsteil Praia Grande. Das historische Zentrum ist zugleich kultureller Hotspot der Stadt. Ebenfalls einen Abstecher wert sind der ehemalige Wirtschaftskai „Da Sagracao“ und die Kathedrale der Jesuiten. Entspannung bieten zahlreiche malerische Sandstrände unweit der Stadt. Mehr über Ihre Ferien im Norden des Landes erfahren Sie von unseren São Luís-Spezialisten.