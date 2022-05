Brasilien Badeferien

Die Küsten von Rio de Janeiro bieten sagenhafte Strände. So finden Sie in diesem Teil von Brasilien zum Beispiel den legendären Strand der Copacabana, der auf vier Kilometern Länge vieles von dem bietet, was Badeferien in Brasilien ausmacht. Aber nicht nur in Rio und an der Copacabana finden Sie beste Bedingungen für entspannte Badeferien in einer herrlichen Umgebung. Denn die gesamte Küste Brasiliens ist mit traumhaften Stränden gesegnet. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald Brasiliens Strände zu geniessen.