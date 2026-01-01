1 . Tag Santiago de Chile Individuelle Anreise nach Santiago de Chile.

2 . Tag Santiago de Chile Santiago de Chile verbindet die Eigenschaften einer modernen Metropole eines aufstrebenden Landes mit denen einer geschichtsträchtigen Stadt aus der Kolonialzeit. Auf dieser Stadtrundfahrt werden Sie den Hügel «Cerro Santa Lucia» oder «Cerro San Cristóbal » besichtigen. Von oben hat man einen schönen Blick über das Zentrum Santiagos. Danach geht es zum Hauptplatz der Stadt, der «Plaza de Armas» mit der Kathedrale und dem schönen alten Postamt. Von dort aus geht es weiter zum Regierungsviertel, bevor die Tour im modernen Teil der Stadt zu Ende geht.

3 . Tag Santiago de Chile - Puerto Varas Flug nach Puerto Montt. Dort angekommen werden Sie erwartet und unternehmen eine kurze Stadtrundfahrt,bevor Sie Ihre Reise weiter nach Puerto Varas am landschaftlich sehr schön gelegenen Llanquihue-See führt.

4 . Tag Petrohue und Osorno Tagesausflug zum Vulkan Osorno. Die Fahrt entlang des Sees bietet Ihnen atemberaubende Ausblicke auf die Vulkane Osorno und Calbuco. Der erste Halt ist bei den beeindruckenden Saltos de Petrohue. Von hier folgen Sie einer Schotterpiste hinauf auf den Vulkan Osorno. Die Strasse endet in 1300 m Höhe. Hier können Sie eine kurze Wanderung auf dem losen Lavagestein unternehmen und geniessen mit jedem Meter gewonnener Höhe den Panoramablick.

5 . Tag Puerto Varas – Puerto Natales Flug von Puerto Montt nach Punta Arenas. Von dort geht es auf einer ca. dreistündigen Fahrt mit dem Bus nach Puerto Natales. Der Weg führt durch die patagonische Steppenlandschaft vorbei an typischen Estancias und Schaffarmen.

6 . Tag Torres del Paine Nationalpark Ausflug in den wohl spektakulärsten Nationalpark Chiles. Dieser Nationalpark ist zweifellos der Höhepunkt jeder Patagonienreise. Am frühen Morgen werden Sie erwartet und besichtigen zuerst die Mylodon-Höhle, wo die Überreste eines prähistorischen Riesenfaultiers gefunden worden sind. Nachdem Sie den Nationalpark erreicht haben, führt Ihre Fahrt Sie vorbei an den leuchtend blauen Seen Nordenskjöld und Pehoe, wobei Sie stets eine beeindruckende Aussicht auf die berühmten Torres-Spitzen geniessen können. Am rauschenden Wasserfall Salto Grande unternehmen Sie einen kurzen Spaziergang zum schönsten Aussichtspunkt. Nach einer Mittagspause begeben Sie sich in den westlichen Teil des Parks, wo der Grey-See mit dem gleichnamigen Gletscher auf Sie wartet. Hier können Sie eine etwa 45-minütige Wanderung machen, die Sie durch dichten Lenga-Wald näher zum Gletscher führt.

7 . Tag Torres del Paine Nationalpark Ganzer Tag zur freien Verfügung im Torres del Paine Nationalpark. Auf leichten Wanderungen haben Sie Gelegenheit, die Flora und Fauna des Nationalparks kennenzulernen.

8 . Tag Torres del Paine – El Calafate Am Morgen Fahrt über die chilenisch-argentinische Grenze bei Cerro Castillo und weiter nach El Calafate am Lago Argentino mit seinen berühmten Gletschern.

9 . Tag Perito Moreno Gletscher Fahrt zum Gletscher Perito Moreno, dessen 4 km breite Gletscherzunge bis in den Lago Argentino reicht. Das Abbrechen haushoher Eisberge ist ein faszinierendes Naturschauspiel. Hier haben Sie Zeit, um das «Kalben» des gewaltigen Gletschers zu beobachten. Möglichkeit zu einer Bootsfahrt zur Gletscherwand (fakultativ). Gegen Abend Rückkehr nach El Calafate.

10 . Tag El Calafate – Puerto Madryn Morgen zur freien Verfügung in El Calafate. Gegen Mittag Flug nach Trelew und Weiterfahrt nach Puerto Madryn.

11 . Tag Halbinsel Valdés Ganztagesausflug auf die Halbinsel Valdes. Der Besuch gilt den Seelöwen und See-Elefanten. Von September bis Dezember können auch Wale beobachtet werden (fakultativer Whalewatching-Ausflug). Weiter geht es nach Punta Cantor, um die See-Elefanten zu beobachten. Übernachtung in Puerto Pirámides.

12 . Tag Puerto Pirámides – Buenos Aires Am Morgen Rückfahrt nach Trelew. Unterwegs Besuch der Pinguinkolonie von Punta Tombo. Am Abend Flug nach Buenos Aires.

13 . Tag Buenos Aires Während der ausführlichen Stadtbesichtigung lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser pulsierenden und faszinierenden Metropole kennen. Nachmittag zur freien Verfügung. Abends Besuch einer Tangoshow (fakultativ). Die besten Tänzer und Sänger sind in Tangolokalen live zu sehen und zu hören.

14 . Tag Buenos Aires – Iguaçu Flug nach Puerto Iguazú, gefolgt von einer Fahrt über die Grenze nach Brasilien, um die beeindruckenden Wasserfälle zu erleben.

15 . Tag Iguaçu Am Morgen Besuch des Naturspektakels auf der brasilianischen Seite. Nachmittags Besuch der gigantischen Wasserfälle auf der argentinischen Seite.

16 . Tag Iguaçu Individuelle Heimreise.