1 . Tag El Calafate (F) Transfer zum Hotel.

2 . Tag Perito Moreno Gletscher (F) Heute unternehmen Sie einen Ausflug zum berühmten Perito Moreno Gletscher. Bequemer Spaziergang auf dem ca. 5km langem Holzsteg. Gleich gegenüber fliesst der mächtigen Gletscher in den See. Seine Grösse hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck. Mit etwas Glück erleben Sie, wie riesige Eismassen mit ohrenbetäubendem Krachen in den Lago Argentino stürzen. Fakultative Bootsfahrt an die ca. 50m hohe Abbruchkante des Gletschers.

3 . Tag El Calafate (F) Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Bootsausflug zum Upsala Gletscher und erleben gleich die Schönheit von drei Gletschergiganten (fakultativ) oder geniessen Sie den Tag in El Calafate. Vielleicht lockt Sie ja ein Ausflug auf die Estancia Cristina oder eine 4x4 Fahrt auf den Hausberg El Calafates. Auch besteht die Möglichkeit einer geführten Gletscherwanderung auf dem Perito Moreno.

4 . Tag El Calafate - Torres del Paine (F) Am Morgen Fahrt im komfortablen Linienbus über die argentinisch - chilenische Grenze in den Torres del Paine National Park. Lassen Sie sich verzaubern von den imposanten Berglandschaften. Nach Ankunft beim Parkeingang erfolgt der Transfer zum Hotel für die nächsten zwei Übernachtungen.

5 . Tag Torres del Paine (F) Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entdecken Sie die vielen Aussichtspunkte und spektakulären Berg-, See- und Gletscherpanoramen. Es besteht die Gelegenheit für Wanderungen und Tierbeobachtungen in der Umgebung. Je nach Aufenthaltsort werden auch Ausritte oder Bootsfahrten angeboten. Möchten Sie die Vielfalt der Region auch ohne körperlichen Anstrengung erleben, geht dies auch bequem bei einer geführten Rundfahrt.

6 . Tag Torres del Paine - Puerto Natales (F) Heute gilt es Abschied zu nehmen und die Berge hinter sich zu lassen. Fahrt zu Ihrem Hotel in Puerto Natales.

7 . Tag Puerto Natales - Punta Arenas (F) Transfer zur Busstation und Fahrt mit dem komfortablen Linienbus von Puerto Natales zum Flughafen von Punta Arenas.