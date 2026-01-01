Seenüberquerung ab Bariloche

Über drei Seen mit Blick auf schneebedeckte Vulkane geht die Fahrt mit Bus und Schiff von Bariloche nach Puerto Montt.



Erleben Sie mit Bus und Schiff die Verbindung von den Anden zum Pazifik. Das pittoreske Seengebiet wird von der Bevölkerung stolz «argentinische oder chilenische Schweiz» genannt.