Seenüberquerung ab Bariloche
Seenüberquerung ab Bariloche
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Bariloche bis Puerto Montt
Highlights:
- «3 Seen Route»
- See Lago Frias
- Schifffahrt über Todos Los Santos See
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bariloche (F)
Transfer zum Hotel in Bariloche. Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in der «argentinischen Schweiz».
2. Tag Bariloche - Peulla (F, A)
Beginn der Fahrt auf der landschaftlich spektakulären «3 Seen Route». Heute wechseln sich Bus- und Schifffahrten ab. Zuerst Fahrt mit dem Bus bis zum Nahuel Huapi See, wo die erste Schifffahrt folgt. Durch dichte Nadelwälder geht es weiter zum kleinsten See Lago Frias. Anschliessend Überquerung des niedrigsten Andenpass Vicente Perez Rosales im Bus. Übernachtung in Peulla.
3. Tag Peulla - Puerto Varas (F)
Während der Schifffahrt über den Todos Los Santos See nach Petrohué geniessen Sie einen fantastischen Blick auf die schneebedeckten Vulkane. Weiterfahrt entlang des Llanquihue- Sees nach Puerto Varas.
4. Tag Puerto Varas - Puerto Montt (F)
Transfer zum Flughafen.
Zubucherreise 4 Tage ab Bariloche bis Puerto Montt
- - Transfers im Minibus und Schiff mit englischsprechender Reiseleitung
- - Übernachtung in Mittelklasshotels im xxxzimmer
- - Täglich Frühstück, 1 Abendessen
- - Nicht erwähnte Mahlzeiten
- - Fakultative Ausflüge
- - Trinkgelder
- - Persönliche Auslagen
- Zubucherreise 4 Tage ab Bariloche bis Puerto Montt
- - Transfers im Minibus und Schiff mit englischsprechender Reiseleitung
- - Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
- - Täglich Frühstück, 1 Abendessen
- - Nicht erwähnte Mahlzeiten
- - Fakultative Ausflüge
- - Trinkgelder
- - Persönliche Auslagen
- - Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- - Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1125.– / pro Person