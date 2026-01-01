Privatreise Von Salta durch die Atacama Wüste ab Salta

1 . Tag Salta Ankunft und Transfer zum Hotel.

2 . Tag Salta Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Tagesausflug nach Cafayate, dem bekannten Anbaugebiet für Süssweine.

3 . Tag Humahuaca - Purmamarca Ausflug in die Schluchtenlandschaft der «Quebrada de Humahuaca», die in allen erdenklichen Farben leuchtet. Riesige Kandelaberkakteen beherrschen die Landschaft.

4 . Tag Purmamarca - San Pedro de Atacama Die Reise führt durch wilde Felsformationen zur Grenze Paso Jama. Unterwegs überqueren Sie den Salzsee Salinas Grandes und sehen bezaubernde Hochlandlagunen. Gegen Abend erreichen Sie San Pedro de Atacama.

5 . Tag Regenbogental - Salar de Atacama Am Morgen besuchen Sie das Regenbogental mit seinem leuchtend farbigen Gestein, bevor Sie zum Salar de Atacama fahren.

6 . Tag El Tatio Geysire und Mondtal Frühmorgens besuchen Sie die Tatio Geysire. Die Abenddämmerung und den Sonnenuntergang erleben Sie im Valle de la Luna.

7 . Tag San Pedro de Atacama - Calama Transfer zum Flughafen von Calama und individuelle Weiterreise.