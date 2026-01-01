Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste ab Salta
Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste ab Salta
ab CHF 1720.– / pro Person
ab Salta bis Calama
Highlights:
- Schluchtenlandschaft „Quebrada de Humahuaca"
- Salzsee „Salinas Grandes"
- „Valle Arcoiris”
- Lithium- Lagerstätten
- Geysire und Mondtal
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salta
Ankunft und Transfer zum Hotel.
2. Tag Salta
Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Tagesausflug nach Cafayate, dem bekannten Anbaugebiet für Süssweine.
3. Tag Humahuaca - Purmamarca
Ausflug in die Schluchtenlandschaft der «Quebrada de Humahuaca», die in allen erdenklichen Farben leuchtet. Riesige Kandelaberkakteen beherrschen die Landschaft.
4. Tag Purmamarca - San Pedro de Atacama
Die Reise führt durch wilde Felsformationen zur Grenze Paso Jama. Unterwegs überqueren Sie den Salzsee Salinas Grandes und sehen bezaubernde Hochlandlagunen. Gegen Abend erreichen Sie San Pedro de Atacama.
5. Tag Regenbogental - Salar de Atacama
Am Morgen besuchen Sie das Regenbogental mit seinem leuchtend farbigen Gestein, bevor Sie zum Salar de Atacama fahren.
6. Tag El Taito Geysire und Mondtal
Frühmorgens besuchen Sie die Tatio Geysire. Die Abenddämmerung und den Sonnenuntergang erleben Sie im Valle de la Luna.
7. Tag San Pedro de Atacama - Calama
Transfer zum Flughafen von Calama.
Zubucherreise 7 Tage ab Salta bis Calama
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in Erstklasshotels
- Täglich Frühstück
- Privattour mit Deutsch sprechender Reiseleitung
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1720.– / pro Person