Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste ab Salta

Von Salta, eine der schönsten Städte Argentiniens, geht es über die kargen Berglandschaften des Nordens in die trockenste Wüste der Welt.



Diese Tour führt Sie von Salta, der Perle Argentiniens, über Hochwüsten und atemberaubende Landschaften in die trockenste Wüste der Welt – die Atacama Wüste.



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