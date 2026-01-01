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Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste ab Salta

Von Salta, eine der schönsten Städte Argentiniens, geht es über die kargen Berglandschaften des Nordens in die trockenste Wüste der Welt.

Diese Tour führt Sie von Salta, der Perle Argentiniens, über Hochwüsten und atemberaubende Landschaften in die trockenste Wüste der Welt – die Atacama Wüste.

Reisedaten
Täglich
Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste ab Salta
ab CHF 1720.– / pro Person
ab Salta bis Calama
Highlights:
- Schluchtenlandschaft „Quebrada de Humahuaca"
- Salzsee „Salinas Grandes"
- „Valle Arcoiris”
- Lithium- Lagerstätten
- Geysire und Mondtal
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Salta

Ankunft und Transfer zum Hotel.

2. Tag Salta

Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Tagesausflug nach Cafayate, dem bekannten Anbaugebiet für Süssweine.

3. Tag Humahuaca - Purmamarca

Ausflug in die Schluchtenlandschaft der «Quebrada de Humahuaca», die in allen erdenklichen Farben leuchtet. Riesige Kandelaberkakteen beherrschen die Landschaft.

4. Tag Purmamarca - San Pedro de Atacama

Die Reise führt durch wilde Felsformationen zur Grenze Paso Jama. Unterwegs überqueren Sie den Salzsee Salinas Grandes und sehen bezaubernde Hochlandlagunen. Gegen Abend erreichen Sie San Pedro de Atacama.

5. Tag Regenbogental - Salar de Atacama

Am Morgen besuchen Sie das Regenbogental mit seinem leuchtend farbigen Gestein, bevor Sie zum Salar de Atacama fahren.

6. Tag El Taito Geysire und Mondtal

Frühmorgens besuchen Sie die Tatio Geysire. Die Abenddämmerung und den Sonnenuntergang erleben Sie im Valle de la Luna.

7. Tag San Pedro de Atacama - Calama

Transfer zum Flughafen von Calama.

Zubucherreise 7 Tage ab Salta bis Calama
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in Erstklasshotels
  • Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen
  • Privattour mit Deutsch sprechender Reiseleitung

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1720.– / pro Person

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