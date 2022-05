Sri Lanka Nationalparks

Sie haben sich auf Sri Lanka Reisen begeben, eine Safari gebucht und befinden sich mit Ihrer Gruppe in einem Geländewagen. Die Stimmung ist knisternd, angespannt und erwartungsvoll. Es ist heiss, es bewegt sich klein Blatt, kein Lufthauch ist zu spüren. Sie hören kein Geräusch, abgesehen von Vögeln in den Bäumen. Plötzlich geschieht etwas: Der Ranger hebt den Arm, Sie und alle anderen halten die Luft an. Denn plötzlich steht vor Ihnen ein grauer Riese. Eine Elefantenkuh läuft einem Jungtier nach, das gerade einmal ein paar Wochen alt ist. Wollen Sie die mächtigen Tiere aus nächster Nähe erleben, dann sollten Sie im Kaudulla Nationalpark eine Safari machen und lassen Sie Ihre Sri Lanka Reisen so zum unvergessenen Erlebnis werden. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Sri Lanka Ferien und das Erleben der vielen Nationalparks für Sie individuell zusammen.