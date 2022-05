Sri Lanka Reisen

Viele Jahre zählte Sri Lanka zu den unruhigen Regionen auf der Welt. Dennoch hat das Land Frieden gefunden und seine Menschen sehnen sich nach einem friedvollen Alltag. Im früheren Ceylon mit der Hauptstadt Colombo freuen sich die Bewohner heute über jeden Gast, der ein Land besucht, das mit einer grossen Vielfältigkeit aufwartet. Sri Lanka Ferien sind heute viel mehr als ein Geheimtipp. Daneben verbessert sich die Infrastruktur der Insel im Indischen Ozean jedes Jahr. Egal, ob Individual- oder Gruppenreisen, Ferien in dem Land führen Sie auf eine exotische Insel, die es in sich hat. Hier wechseln sich geheimnisvolle, artenreiche Nationalparks mit blütenweissen Stränden am blauen Meer ab. Grüne Hügel mit Teeplantagen und Elefanten, die sich in Seen und Kanälen erfrischen, stehen Seite an Seite mit der Geschichte und Kultur eines atemberaubenden Landes. Unsere Spezialisten kombinieren für Sie Flüge, Hotels und Badeferien in Sri Lanka so, wie Sie es wünschen. Ihre Badeferien in Sri Lanka werden so zum Erlebnis!