Inselträume für Natur- & Strandliebhaber ab Zürich

1 . Tag Linienflug Zürich–Kopenhagen Eine Fülle an Sehenswürdigkeiten erwartet Sie in der lebhaften, royalen Stadt Kopenhagen.

2 . Tag Kopenhagen–Bornholm, 80 km & Fähre & 30 km Mit der Bahn überqueren Sie den Öresund und übernehmen in Malmö den Mietwagen. Fahrt der Südküste entlang zum Fachwerkstädtchen Ystad, von wo Sie mit der Fähre zur Insel Bornholm übersetzen. Noch ein Katzensprung und Sie erreichen Allinge, wo Sie die nächsten 3 Nächte verbringen.

3-4 . Tag Bornholm Die kleine, gemütliche Insel Bornholm lädt zum Wandern, Velofahren und vielem mehr ein. Schauen Sie bei den vielen Kunsthandwerksläden rein und unternehmen Sie eine Bootstour hinaus zur Erbseninsel Christiansø; ein tolles Erlebnis!

5 . Tag Bornholm–Kalmar, 30 km & Fähre & 300 km Mit der Fähre gelangen Sie in ca. 1.5 h zurück nach Ystad. Fahrt der Küste entlang nach Kalmar, unterwegs Halt beim Nationalpark Stenshuvuds und bei der Lachstreppe bei Mörrum. 2 Nächte in Kalmar mit dem berühmten Schloss.

6 . Tag Kalmar Unternehmen Sie einen Ausflug zur «Windmühleninsel» Öland, welche mit einer Brücke mit dem Festland verbunden ist. Herrliche Strände und viele Sehenswürdigkeiten erwarten Sie!

7 . Tag Kalmar–Gotland, 80 km & Fähre 3 h Fahrt der Küste entlang nach Oskarshamn und Fährpassage zur Insel Gotland. Gotlands Klima ist beinahe mediterran, so warm und sonnig ist es nirgendwo sonst in Schweden. Die Vegetation ist artenreich und üppig, selbst Orchideen gedeihen hier. Beim trutzigen Inselhauptstädtchen Visby lohnt sich ein halbstündiger Spaziergang hinauf zum «Galgenberg», Sie werden mit einem schönen Ausblick belohnt!

8-9 . Tag Gotland Eine Fülle an Ausflugsmöglichkeiten stehen zur Auswahl, sowohl in landschaftlicher, wie auch in kultureller Hinsicht!

10 . Tag Gotland–Kosta, Fähre 3 h & 110 km Zurück nach Oskarshamn, anschliessend durch dichte Wald- und Seenlandschaften nach Kosta. Hier tauchen Sie mitten ins Glasreich ein. 3 Nächte im «Kosta Art Hotel», welches in seiner Architektur und Dekoration einzigartig ist.

11-12 . Tag Seenparadies Ruhetage im Schwedischen Seenparadies, wo es sich herrlich verweilen lässt. Unternehmungslustigen empfehlen wir einen Ausflug nach Eksjø, einem Holzstädtchen wie aus dem Bilderbuch. Gehen Sie auf Wanderschaft, oder wie wäre es mit einem Besuch beim nahe liegenden Elchpark oder bei Pippi Langstrumpf in Vimmerby?

13 . Tag Kosta–Malmö, 250 km Fahrt nach Älmhult, zur Wiege einer schwedischen Legende: zu IKEA. Weiter via Lund mit sehenswertem Dom nach Malmö. Mietwagenrückgabe und Übernachtung. Am Abend empfehlen wir Ihnen einen Spaziergang durch Malmös Altstadt.

14 . Tag Malmö–Kopenhagen–Zürich Per Bahn gelangen Sie in ca. 20 Min. direkt zum Flughafen von Kopenhagen, anschliessend Rückflug in die Schweiz.