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Göteborg, Schweden

Göteborg Hotels und Unterkünfte

Maritimes Flair in der schicken Kulturstadt

Das entspannte Göteborg ist wie eine heimliche Hauptstadt Schwedens: hip und cool, kultiviert und lebensfreudig, wartet die zweitgrösste Stadt im Land mit hoher Lebensqualität auf. Knapp 600'000 Menschen leben in Göteborg, das sich 200 Kilometer nördlich von Malmö an der Westküste befindet und gegenüber dem nördlichsten Zipfel Dänemarks liegt. Neoklassizistische Architektur prägt viele Strassenzüge. Göteborg erkunden Sie am besten zu Fuss. Von einem zentralen Hotel in der Innenstadt ausgehend, erreichen die meisten Sehenswürdigkeiten bestens.

Wir empfehlen Ihnen, während Ihren Ferien in Göteborg Sehenswürdigkeiten wie die Poseidon Statue - das eigentliche Wahrzeichen der Stadt - den schönen Schlossgarten oder auch die der Küste vorgelagerten Schären und Inseln zu besuchen. Im Norden führt die einzelhandelszentrierte Östra Hamngatan in südöstlicher Richtung über einen der Kanäle Göteborgs aus dem 17. Jahrhundert, durch den grünen Königspark und dem gehobenen, von Bars gesäumten Boulevard ‘Avenyn’. Die Uferpromenaden sind reich an allem, was mit Nautik zu tun hat: von Schiffen, Aquarien und Meeresmuseen bis hin gemütlichen Restaurants, die fangfrischen Fisch servieren.

Im Westen Göteborgs liegende Stadtteile wie Vasastan, Haga und Linné sind kreative Zentren der Stadt. Zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker gehen hier ihren gestalterischen Tätigkeiten nach.

Reisen nach Göteborg

Zu Besuch in Schwedens zweitgrösster Stadt

Zu Beginn oder am Ende Ihrer Schweden Reise eignet sich Göteborg bestens für ein paar Tage Aufenthalt. Wählen Sie aus der vielfältigen Hotel Auswahl, die wir Ihnen anbieten. Beim Göteborger Hauptbahnhof befindet sich beispielsweise das elegante First Hotel G. Mit 300 stilvollen, ruhigen Zimmern und Suiten zählt es zwar zu den grösseren Häusern in der Stadt, was aber den Vorteil vielseitiger Einrichtungen und zahlreicher Annehmlichkeiten bietet. Die zentrale Stadtlage des Hotels macht es zum idealen Stützpunkt für Ausflüge zu vorgelagerten Inseln oder ausgedehnte Stadtrundgänge.

Zahllose Restaurants, Shops oder auch Museen befinden sich in Gehdistanz des Hotels. Eine Hommage an skandinavisches Design ist das Dreisternehaus Hotel Scandic Europa. Das funktionelle Hotel ist besonders beliebt bei Familien, die Schweden Ferien mit Kindern unternehmen. Ob Sie zu zweit, alleine oder mit der ganzen Familie unterwegs sind, unsere Spezialisten kennen sich in Schweden aus. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

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