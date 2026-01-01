Göteborg Hotels und Unterkünfte
Maritimes Flair in der schicken Kulturstadt
Reisen nach Göteborg
Zu Besuch in Schwedens zweitgrösster Stadt
Zu Beginn oder am Ende Ihrer Schweden Reise eignet sich Göteborg bestens für ein paar Tage Aufenthalt. Wählen Sie aus der vielfältigen Hotel Auswahl, die wir Ihnen anbieten. Beim Göteborger Hauptbahnhof befindet sich beispielsweise das elegante First Hotel G. Mit 300 stilvollen, ruhigen Zimmern und Suiten zählt es zwar zu den grösseren Häusern in der Stadt, was aber den Vorteil vielseitiger Einrichtungen und zahlreicher Annehmlichkeiten bietet. Die zentrale Stadtlage des Hotels macht es zum idealen Stützpunkt für Ausflüge zu vorgelagerten Inseln oder ausgedehnte Stadtrundgänge.
Zahllose Restaurants, Shops oder auch Museen befinden sich in Gehdistanz des Hotels. Eine Hommage an skandinavisches Design ist das Dreisternehaus Hotel Scandic Europa. Das funktionelle Hotel ist besonders beliebt bei Familien, die Schweden Ferien mit Kindern unternehmen. Ob Sie zu zweit, alleine oder mit der ganzen Familie unterwegs sind, unsere Spezialisten kennen sich in Schweden aus. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.
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