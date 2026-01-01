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Stockholm, Schweden

Stockholm im Winter: unsere Hotelauswahl

Schwedens attraktive Hauptstadt erfahren

Wegen seiner zahlreichen Brücken, Kanälen und den vierzehn Inseln, auf die sich Stadt verteilt, wird Stockholm auch als ‘Venedig des Nordens’ bezeichnet. Wenn Sie zu Beginn Ihrer Schweden Reise ein paar Tage in der Hauptstadt verbringen, empfehlen wir Ihnen eine beschauliche Bootsfahrt durch die vielen Kanäle. Die attraktive Stadt mit ihrem maritimen Flair vom Wasser aus zu erleben, ist gerade während der Sommermonate ein besonders genussreiches Erlebnis.

Lassen Sie sich in den Fussgängerzonen und den verwinkelten Gassen treiben, besuchen Sie eines der traditionsreichen Cafés, flanieren Sie und geniessen Sie am späten Nachmittag an einem Kai einen Sundowner.

Auf dem Weg von der Innenstadt nach Gamla Stan kommt Sie am Königlichen Schloss vorbei. Der Bau ist gewaltig gross: mehr als 600 Zimmer soll das Schloss haben. Es ist eines der grössten Schlösser Europas. Die historische Altstadt Gamla Stan ist das historische und geografische Herz Stockholms. Verwunschene Gässchen schlängeln sich vorbei an Renaissancekirchen, Barockpalästen und romantischen Plätzen.

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Preis auf Anfrage
Stockholm
Das moderne Hotel Xpress befindet sich direkt gegenüber des Stockholmer Hauptbahnhofs und des Expresszuges zum...

Grossstadt und grüne Metropole

Ein paar Tage in Stockholm zu verbringen, stimmt Sie für Ihre Schweden Ferien ein. Geniessen Sie dabei das grosse kulinarische Angebot und die Shopping Möglichkeiten. Stockholm ist gleichzeitig eine sehr grüne Stadt: überall werden Sie auf Parks, Grünflächen und wunderschöne Uferpromenaden treffen. Auf der kleinen grünen Insel Skeppsholmen liegt das gleichnamige Hotel Skeppsholmen. Es bietet modernen Komfort und typisch skandinavisches Design in schönem Ambiente. Durch seine Nähe zum Wasser geniessen Sie an Sommertagen bei einem leckeren Essen im Hotelgarten den Blick auf die umgebenden Kanäle.

Die charmante historische Altstadt Gamla Stan liegt einen Steinwurf entfernt von Ihrer Hotelinsel. Unsere Spezialisten planen für Sie gerne einen Stockholm Aufenthalt während Ihren Schweden Ferien. Sie stehen Ihnen jederzeit mit Tipps und Hinweisen zur Verfügung und planen die perfekte Reise für Sie und Ihre Familie.

Touren mit dem Hundeschlitten

Ein Abenteuer mit Huskys und einem Hundeschlitten im wunderschönen Schweden

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