Stockholm im Winter: unsere Hotelauswahl
Schwedens attraktive Hauptstadt erfahren
Comfort Xpress
Preis auf Anfrage
Stockholm
Das moderne Hotel Xpress befindet sich direkt gegenüber des Stockholmer Hauptbahnhofs und des Expresszuges zum...
Grossstadt und grüne Metropole
Ein paar Tage in Stockholm zu verbringen, stimmt Sie für Ihre Schweden Ferien ein. Geniessen Sie dabei das grosse kulinarische Angebot und die Shopping Möglichkeiten. Stockholm ist gleichzeitig eine sehr grüne Stadt: überall werden Sie auf Parks, Grünflächen und wunderschöne Uferpromenaden treffen. Auf der kleinen grünen Insel Skeppsholmen liegt das gleichnamige Hotel Skeppsholmen. Es bietet modernen Komfort und typisch skandinavisches Design in schönem Ambiente. Durch seine Nähe zum Wasser geniessen Sie an Sommertagen bei einem leckeren Essen im Hotelgarten den Blick auf die umgebenden Kanäle.
Die charmante historische Altstadt Gamla Stan liegt einen Steinwurf entfernt von Ihrer Hotelinsel. Unsere Spezialisten planen für Sie gerne einen Stockholm Aufenthalt während Ihren Schweden Ferien. Sie stehen Ihnen jederzeit mit Tipps und Hinweisen zur Verfügung und planen die perfekte Reise für Sie und Ihre Familie.
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