Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Geiranger, Norwegen

Geiranger im Winter

Der Geirangerfjord ohne Gedränge – und was im Winter möglich ist

Der Fjord im Winter

Der Geirangerfjord gehört seit 2005 zum UNESCO-Welterbe. Steile Felswände, verlassene Berghöfe und Wasserfälle wie die Sieben Schwestern prägen das Bild. Im Winter liegt der Fjord still: Die Kreuzfahrtschiffe bleiben aus, im Dorf sind nur wenige Betriebe geöffnet, und der Schnee reicht oft bis ans Wasser.

Zufahrt – der wichtigste Punkt

Geiranger ist im Winter nur eingeschränkt erreichbar. Die bekannten Panoramastrassen – der Adlerweg über Ørnesvingen ist ganzjährig offen, die Strasse zum Aussichtspunkt Dalsnibba und die Trollstigen dagegen nicht – schliessen im Herbst und öffnen je nach Schneelage erst im späten Frühjahr. Die Anreise erfolgt in der kalten Jahreszeit über Hellesylt oder von Norden her; Fährverbindungen verkehren nach reduziertem Winterfahrplan.

Ehrlich gesagt

Geiranger ist in erster Linie ein Ziel für die Monate Mai bis September. Wer den Fjord im Winter sehen möchte, sollte das bewusst und mit Zeitpuffer planen – dafür erlebt er eine Landschaft ohne jeden Betrieb. Sprechen Sie mit unseren Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten, bevor Sie eine Winterroute über Geiranger festlegen: Wir sagen Ihnen, was zu Ihrem Reisezeitraum tatsächlich offen ist.

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken.

Hurtigruten im Winter

Auf der «schönsten Seereise der Welt» Norwegen entdecken.

Nordlichter Norwegen

Eine Polarlicht-Beobachtung macht eine Reise in den Norden unvergesslich.

Inseln im Norden

Faszinierende und abenteuerliche Welt nördlich des Polarkreises.

Reiseinformationen

Wichtige Tipps und Hinweise für gelungene Ferien in Norwegen.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren