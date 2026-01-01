Lage und Winter

Harstad liegt auf der Insel Hinnøya in Nordnorwegen, deutlich nördlich des Polarkreises. Von Ende November bis Mitte Januar geht die Sonne nicht über den Horizont – die Polarnacht bringt stattdessen stundenlanges blaues Dämmerlicht. In klaren Nächten stehen die Chancen auf Nordlichter gut, ohne dass Sie weit aus der Stadt hinausfahren müssen.

Trondenes und der Hafen

Nördlich der Stadt steht die Kirche von Trondenes aus dem Mittelalter, eine der nördlichsten Steinkirchen der Welt; nebenan informiert ein Museum über die Geschichte der Region. Der Hafen ist Anlaufpunkt der Hurtigruten und Ausgangspunkt für Fahrten hinaus auf den Vågsfjord. Harstad selbst ist eine Arbeits- und Hafenstadt und keine Kulisse – das macht den Aufenthalt bodenständig.

Ausgangspunkt für die Inselwelt

Von Harstad erreichen Sie die Vesterålen und weiter die Lofoten, deren Bergketten im Winter besonders eindrücklich wirken. Die Kombination aus Stadtaufenthalt und Inselrundfahrt ist eine bewährte Route. Unsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stimmen Fährzeiten, Mietwagen und Unterkünfte auf den Winterfahrplan ab.