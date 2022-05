Seychellen Tauchen: Riffe und mehr

Offshore-Tauchen auf den Seychellen

Tauchferien auf den Seychellen sind nicht nur für Anfänger interessant. Hier gibt es auch Tauchgebiete für erfahrene Taucher. Das Prozedere ist aber fast immer gleich: Sie treten mit einer Tauchschule oder einem Tauchclub in Kontakt. Die meisten Clubs holen Sie direkt am Hotel ab, so dass Sie keine öffentlichen Busse nutzen müssen. Gemeinsam mit anderen Taucherinnen und Tauchern des Clubs fahren Sie in kleinen Gruppen zu den Inseln. Bei der Wahl der passenden Tauchschule spielen Hygiene und Sicherheit sowie bei erfahrenen Tauchern der Nachweis von Tauchscheinen eine wichtige Rolle. Wir zeigen Ihnen die Gebiete, die Sie bei Ihrer Tauchreise auf die Seychellen auf keinen Fall verpassen sollten:

Marianne Tauchspot: Hier finden Sie die schönsten Hai-Tauchspots der Welt! Vor der Felskulisse der kleinen Insel treffen Sie vielleicht sogar scheue Riffhaie.

Chimney Rocks Tauchspot: Hierher sollten sich nur erfahrenere Taucher wagen. Denn die zu Dutzenden übereinander getürmten Felsen sind sehr steil und fallen tief ab.

Ave Maria Rocks Tauchspot: Der Felsen vor der Küste La Digues ist optimal geeignet für Tauchneulinge. Die Wassertiefe liegt bei zwölf bis sechszehn Metern. Sie treffen hier auf Rochen, Haie, Barrakudas und andere Grossfische.

Coco Island Tauchspot: Das ist der Inbegriff einer tropischen Insel! An diesem Korallenriff, das die Insel vollständig umgibt, tummelt sich wirklich alles, was Sie gerne sehen wollen. Allerdings wird vor dem Tauchen und Schnorcheln eine Gebühr an die hiesigen Ranger fällig.